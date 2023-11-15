《經濟通通訊社１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
《中國證券報》
習近平離京赴美國舉行中美元首會晤
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國家主席習近平１４日晚乘專機離開北京，應美國總統拜登邀請，赴美國舊金山舉行中美元首會
晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。
積極信號密集釋放，穩經濟合力加快匯聚
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近期，多部門負責人接連發聲，繼續釋放出穩增長和強信心的積極信號。專家認為，隨著財政、
貨幣、產業等各類政策持續發力和加強配合，四季度中國經濟有望持續穩定回升向好。
重大項目建設進入年底衝刺期
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各地近期抓緊推進重大項目建設，一批重大項目紛紛集中開工。新增專項債發行節奏明顯加快、
增發萬億元國債，政府和社會資本合作（ＰＰＰ）迎來「新機制」。業內人士認為，政策發力顯
效，將為基建投資提供有效資金支持，推動重大項目盡快形成實物工作量。
《上海證券報》
習近平離京赴美國舉行中美元首會晤
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國家主席習近平１４日晚乘專機離開北京，應美國總統拜登邀請，赴美國舊金山舉行中美元首會
晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。
北交所開市兩周年：服務創新型中小企業主陣地定位凸顯
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今天，北交所迎來開市兩周年。兩年來，北交所迅速成長，逐步成熟，市場保持平穩運行，各項
制度安排有效運轉，融資交易功能不斷強化，打造服務創新型中小企業主陣地的企業、制度、文
化和生態等要素不斷集聚，改革建設初見成效。
中國金融業服務實體經濟行穩致遠
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中央金融工作會議強調，金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分，要加快建
設金融強國。這是中央層面首度提出「建設金融強國」這一目標，它錨定了未來中國金融業改革
開放的主要方向，也意味著金融工作已上升至更高的戰略高度。
《證券時報》
習近平向２０２３兩岸企業家峰會１０周年年會致賀信
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國家主席習近平１４日向２０２３兩岸企業家峰會１０周年年會致賀信。習近平指出，兩岸經濟
同屬中華民族經濟，兩岸同胞是命運共同體。兩岸企業家峰會是兩岸企業及工商界人士交流合作
的重要平台，為促進兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展發揮了重要作用。
深圳外貿出口「驚艷」，龍頭企業高端產品行銷全球
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多家深圳公司透露，今年出口額快速增長。深圳海關數據顯示，２０２３年前三季度，深圳出口
規模達１﹒８萬億元，增長１７﹒７％。更為關鍵的是，針對歐美等發達市場，深圳出口規模仍
在不斷提升。
前三季度全國新設民營企業７０６﹒５萬戶
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市場監管總局１４日發布的今年前三季度經營主體數據顯示，中國經營主體內生動力持續增強。
截至９月底，全國登記在冊民營企業數量超過５２００萬戶，民營企業在企業總量中的佔比達到
９２﹒３％。前三季度，全國新設民營企業７０６﹒５萬戶，同比增長１５﹒３％。
（ｌｃ）
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