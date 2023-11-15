《神州經脈》多項重磅消息今日（１５日）轟炸資本市場，滬深股市今早顯著高開，滬綜指

大幅高開０﹒６９％，深成指高開超過１％，不過三大指數在多項經濟數據還未公布前便先行回

落，直至１０月工業生產、消費及投資等數據公布後，Ａ股不再見異動，反應未如港股般熱烈，

滬綜指全日維持０﹒５５％升幅收市，報３０７２﹒８３點，創今年１０月１８日以來新高，深

成指升０﹒７２％，創業板指升幅收窄至０﹒５３％。

信心稍有修復外資恢復回流，陸股通淨流入約３６億元（人民幣．下同），全日成交

９９００億元，差１００億元返回萬億關，但已較上日（１４日）成交大增１０﹒８％。

美國通脹降溫令美指大跌，加上中國最新公布的１０月工業增加值和消費數據向好，人民幣

兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日大幅高開後繼續走高，接連升穿７﹒２５、７﹒２４，尾盤略

有回吐，收報７﹒２３９１，較上個交易日４時３０分收盤價大升５４２點子，止四連跌，創８

月１１日以來逾三個月新高，全日在７﹒２３２６至７﹒２６３３之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１７５２，較上個交易日升１６點子，九連升，續創９月

２７日以來逾一個半月新高，較市場預測強逾８００點，偏離程度明顯收窄。上個交易日報

７﹒１７６８。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，１０月規模以上工業增加值同比實際增長４﹒６％，優於市場預期的

４﹒３％，為今年４月以來新高，增速較上月略為擴大０﹒１個百分點；１０月社會消費品零售

總額同比增長７﹒６％，優於預期的７％，創今年５月以來新高，增速較９月擴大２﹒１個百分

點；全國固定資產投資同比增長２﹒９％，增速是２０２０年１－１２月以來最低，差過市場預

期的增長３﹒１％；全國城鎮調查失業率為５％，與上月持平。國家統計局發言人、總經濟師、

國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，首１０個月經濟運行主要情況看，經濟保持了持續恢復向

好態勢，為實現全年經濟社會發展的預期目標奠定一個較好的基礎。



２﹒ 國家統計局公布，１－１０月份全國商品房銷售額９７１６１億元，下降４﹒９％，降幅

連續第六個月擴大，續創年內新低，其中住宅銷售額下降３﹒７％。１－１０月全國房地產開發

投資９５９２２億元，按可比口徑計同比下降９﹒３％，降幅持續擴大，再創年內新低；其中，

住宅投資７２７９９億元，下降８﹒８％。光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華指，１０月民

間投資和房地產投資低迷，繼續對經濟構成拖累。東方金誠預計，年底前貨幣政策還有可能降準

，短期內宏觀政策將在穩增長方向持續用力，推動第四季度經濟復甦動能持續走強。



３﹒ 人民銀行今日開展一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）１４５００億元，利率持穩於２﹒５％

，對沖今日到期的８５００億元ＭＬＦ，淨投放６０００億元。本月ＭＬＦ單次操作規模創

２０１６年１２月以來單月最大。渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔對外媒表示，流動性注入的水

平超出市場預期，力度接近於降準２５個基點，但考慮到１０月份數據顯示經濟下行壓力仍存，

預計年底前人行仍將降準。劉潔續指，近期１年期同業存單利率持續高於ＭＬＦ利率，意味著銀

行體系流動性緊張。



４﹒ 中國國家主席習近平應美國總統拜登邀請，赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出

席亞太經合組織（ＡＰＥＣ）第３０次領導人非正式會議。習近平專機當地時間１４日下午抵達

美國三藩市，美國財長耶倫、加州州長紐森及美國駐華大使伯恩斯到機場迎接。美國總統拜登表

示，美方努力讓兩國關係變得更好，而非試圖與中國脫勾，希望會談能讓兩國回到正常的溝通軌

道，「拿起電話就可以和對方通話」，並表示希望就兩國軍事溝通達成協議。另有美國網媒引述

知情人士報道，拜登與習近平會晤時可能同意就人工智能問題成立工作小組，相當於建立一個正

式溝通渠道，模式類似於兩國於今年９月成立的「經濟工作小組」和「金融工作小組」。



５﹒ 據《彭博》引述知情人士透露，大連萬達集團旗下購物中心業務投資者拒絕了集團初步提

議－－延期支付３００億元人民幣股權回購款加上年底到期利息。知情人士稱，萬達擬於４年內

分期償還珠海萬達商業管理集團投資者，同時提供珠海萬達超過２０％的股權作為抵押。根據原

始投資條款，如果珠海萬達商管到２０２３年底仍未能上市，萬達將同意向上市前投資者支付

３００億元人民幣股權回購款。新提案暗示該公司很快進行首次公開發行（ＩＰＯ）可能性微乎

其微。



６﹒ 外電引述知情人士表示，中國政府擬最快於本月推出「三大工程」的具體實施計劃，為此

提供的資金支持總規模將至少達到１萬億元人民幣，以期能助力穩定低迷的房地產市場。「三大

工程」包括保障性住房、城中村改造和平急兩用基礎設施。



７﹒ 中國工信部今日發布《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第３７７批），新產品公示

名單中包括兩款「小米」品牌的純電動車，申報企業為北京汽車集團越野車有限公司，資料顯示

該公司為北汽集團的越野車業務板塊。申報資料顯示，小米品牌兩款汽車都是純電動５人座轎車

，其中一款或定名ＳＵ７ Ｍａｘ，搭載寧德時代生產的三元鋰電池；另外一款或定名ＳＵ７，

搭載由比亞迪旗下襄陽弗迪電池生產的磷酸鐵鋰電池，電池總成生產企業為小米汽車科技有限公

司。另據內媒引述知情人士指出，北京經開區的小米汽車工廠已小批量試生產了一段時間，生產

出的車輛有數十輛；工廠將在１２月開始批量生產，為明年２月上市做準備。



８﹒ 去年１１月下旬，廣電總局開展了為期３個月的「小程序」類網絡微短劇專項整治工作，

隨後，對網絡微短劇治理工作轉入常態化。廣電總局表示，下一步將從七個方面加大管理力度，

包括加快制定《網絡微短劇創作生產與內容審核細則》；建立小程序「黑名單」機制；以及再次

開展為期一個月的專項整治工作，圍繞網絡微短劇的導向、片名、內容、審美、人員、宣傳、播

出等方面，加大違規微短劇處置和曝光力度，優化算法推薦，完善廣告推流審核機制等等。

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