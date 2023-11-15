《鍾之日記》１１月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



多項重磅消息今日轟炸資本市場，滬深股市今早顯著高開，滬綜指大幅高開０﹒６９％，深

成指高開超過１％，不過三大指數在多項經濟數據還未公布前便先行回落，直至１０月工業生產

、消費及投資等數據公布後，Ａ股不再見異動，反應未如港股般熱烈，滬綜指全日維持

０﹒５５％升幅收市，報３０７２﹒８３點，創今年１０月１８日以來新高，深成指升

０﹒７２％，創業板指升幅收窄至０﹒５３％。

信心稍有修復外資恢復回流，陸股通淨流入約３６億元人民幣，全日成交９９００億元人民

幣，差１００億人幣返回萬億關，但已較上日（１４日）成交大增１０﹒８％。

人民銀行今日開展一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）１４５００億元人民幣，利率持穩於

２﹒５％，對沖今日到期的８５００億元ＭＬＦ，淨投放６０００億元人民幣。本月ＭＬＦ單次

操作規模創２０１６年１２月以來單月最大，外界分析寬鬆力度略超市場預期，一方面助力經濟

復甦，另一方面是為應對新增萬億規模再融資債發行的衝擊。

國家統計局公布，１０月規模以上工業增加值同比實際增長４﹒６％，優於市場預期的

４﹒３％，為今年４月以來新高，增速較上月略為擴大０﹒１個百分點；１０月社會消費品零售

總額同比增長７﹒６％，優於預期的７％，創今年５月以來新高，增速較９月擴大２﹒１個百分

點；全國固定資產投資同比增長２﹒９％，增速是２０２０年１－１２月以來最低，差過市場預

期的增長３﹒１％；全國城鎮調查失業率為５﹒０％，與上月持平。



＊印花稅減稅來了，港股報佳音＊



習拜會將於美國三藩市舉行，美國經濟數據報佳音，１０月通脹放緩，市場押注美聯儲已結

束加息周期，華爾街鼓舞，美股周二（１４日）大漲，債券孳息率大跌，道指收漲４８９點。美

國１０月ＣＰＩ按年升３﹒２％，低於預估的３﹒３％。核心ＣＰＩ按年升４％，升幅為２年來

最低。

盤前喜迎美國通脹回落及中國國家主席習近平抵美，港股先行高開，尾盤因立法會三讀通過

修訂印花稅條例刺激，港股尾盤爆升，全日收報１８０７９，飆升６８２點或升３﹒９％，主板

成交逾１３４９億元。



＊傳泵水萬億搞三大工程，內房很雀躍＊



外電引述知情人士表示，中國政府擬最快於本月推出「三大工程」的具體實施計劃，為此提

供的資金支持總規模將至少達到１萬億元人民幣，以期能助力穩定低迷的房地產市場。「三大工

程」包括保障性住房、城中村改造和平急兩用基礎設施。內房股今日走高，中國恒大

（０３３３３）升５﹒６６％，融創中國（０１９１８）升１１﹒１％，碧桂園（０２００７）

升６﹒８％，潤地（０１１０９）升５％，中海外（００６８８）升４﹒７％，萬科企業

（０２２０２）升３﹒６％。

棚改政策讓中國樓市踏上了超過１２年的黃金路，而特大城市城中村改造被外界視為棚改

２﹒０，被寄予厚望，但是當局同時強調保障性住房政策，讓外界擔心中國樓市要走回頭路，返

回雙軌制的年代，即通過保障性住房可保證基層人民住房需求，而商品房市場則走市場化路線。

當局則一向強調，保障房體系只是公共民生領域補短板而不是走雙軌制，保障房主體明確只

有兩類，一是住房有困難且收入不高的工薪收入群體，一是政府引進人才。





＊新能源大勢所趨，光伏鋰電走強＊



萬眾矚目的ＡＰＥＣ中美首腦會面之前，兩國今日首先發布關於加強合作應對氣候危機的陽

光之鄉聲明，決定啟動「２１世紀２０年代強化氣候行動工作組」，將聚焦能源轉型、循環經濟

、低碳可持續城市等領域進行交流與合作。

中美兩國還計劃重啟雙邊能源政策和戰略對話，並於２０２４年上半年舉辦地方氣候行動高

級別活動。

由此可見，綠色低碳、能源轉型為全球大趨勢，促使今日鋰電、光伏等新能源賽道集體走強

。贛鋒鋰業（０１７７２）漲６﹒７％，天齊鋰業（０９６９６）升５％，比亞迪股份

（０１２１１）升３％，天能動力（００８１９）升２％。

光伏板塊同彈，信義能源（０３８６８）漲近８％，新特能源（０１７９９）升超５％，北

京能源國際（００６８６）升約４％，協鑫科技（０３８００）升２﹒５％。

新能源車方面，小鵬汽車（０９８６８）大升７﹒６％，蔚來（０９８６６）漲６％，理想

汽車（０２０１５）收升５﹒２％，吉利汽車（００１７５）升幅逾４％。





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