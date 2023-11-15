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AH股新聞

15/11/2023 09:17

《神州基金》ＱＤＩＩ新品密集上報，機構加快全球化布局

　　《經濟通通訊社１５日專訊》Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至１１月１３日，今年以來超５０
隻投資海外市場的ＱＤＩＩ（合格境內機構投資者）基金宣告成立，發行規模合計近百億元（人
民幣．下同）。其中，廣發恒生消費ＥＴＦ、華安恒生互聯網科技業ＥＴＦ、摩根海外穩健配置
混合等發行規模超過６億元。
　　從投資標的來看，以博時基金為例，１０月以來，公司上報了博時中證全球電子競技主題指
數型發起式基金、博時羅素美國人工智能指數型發起式基金、博時全球穩健配置混合型基金、博
時中證港美上市全球智能駕駛主題指數型發起式基金等。
　　近幾年ＱＤＩＩ基金規模穩步增長。天相投顧測算，今年三季度ＱＤＩＩ基金規模較二季度
末增長近３００億元。從整體規模數據來看，截至三季度末，ＱＤＩＩ基金規模超過３８００億
元，而２０１９年底尚不足１０００億元。
　　與此同時，基金公司還在密集上報新品。中證監官網顯示，截至１１月１０日，已有７家基
金管理人正在申請ＱＤＩＩ業務資格，其中，安信基金、諾德基金、睿遠基金和財通證券資產管
理有限公司均在今年遞交申請材料。部分機構已收到相關反饋。（ｌｃ）

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