《經濟通通訊社１５日專訊》Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，截至１１月１３日，今年以來超５０

隻投資海外市場的ＱＤＩＩ（合格境內機構投資者）基金宣告成立，發行規模合計近百億元（人

民幣．下同）。其中，廣發恒生消費ＥＴＦ、華安恒生互聯網科技業ＥＴＦ、摩根海外穩健配置

混合等發行規模超過６億元。

從投資標的來看，以博時基金為例，１０月以來，公司上報了博時中證全球電子競技主題指

數型發起式基金、博時羅素美國人工智能指數型發起式基金、博時全球穩健配置混合型基金、博

時中證港美上市全球智能駕駛主題指數型發起式基金等。

近幾年ＱＤＩＩ基金規模穩步增長。天相投顧測算，今年三季度ＱＤＩＩ基金規模較二季度

末增長近３００億元。從整體規模數據來看，截至三季度末，ＱＤＩＩ基金規模超過３８００億

元，而２０１９年底尚不足１０００億元。

與此同時，基金公司還在密集上報新品。中證監官網顯示，截至１１月１０日，已有７家基

金管理人正在申請ＱＤＩＩ業務資格，其中，安信基金、諾德基金、睿遠基金和財通證券資產管

理有限公司均在今年遞交申請材料。部分機構已收到相關反饋。（ｌｃ）

