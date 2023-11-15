《經濟通通訊社１５日專訊》據內媒報道，時至１１月中旬，內地各地重大項目建設進入衝

刺關鍵期。新增專項債發行節奏明顯加快、增發萬億元國債，政府和社會資本合作（ＰＰＰ模式

）迎來「新機制」。報道指引述專家認為，從穩投資角度看，ＰＰＰ新機制有助於穩定市場預期

，增強民間資本信心，從而擴大有效投資。

此前有外媒表示，中國政府將取消允許地方政府把年度公共預算支出的１０％用於ＰＰＰ項

目的規定，並改由中央政府對每個ＰＰＰ項目實施審查。

國家發展改革委、財政部日前發布的指導意見，提出要規範實施ＰＰＰ新機制，充分發揮市

場機制作用，拓寬民間投資空間，但同時要堅決遏制新增地方政府隱性債務，提高基礎設施和公

用事業項目建設運營水平，確保規范發展、陽光運行。

內媒指出，多地項目建設提速，例如在１１月１２日，上海靜安區蕃瓜弄小區舊住房改建項

目開工儀式暨靜安區第四季度重大項目集中開工儀式舉行，項目佔地面積２５７６６﹒８平方米

，總建築面積１２１３２３﹒０８平方米，項目總投資超過１３﹒５億元（人民幣．下同）；又

例如在河南，１１月８日上午７個城中村改造項目集中開工，總投資１２７﹒１２億元，預計

２０２６年底完成建設；在河北，雄安新區５８個重點項目近期集中開工。



＊四季度增發萬億元國債，推動基建投資增速＊



截至１１月１４日，今年以來，新增專項債發行規模超過３﹒５萬億元。內媒引述業內人士

認為，近期新增專項債發行節奏明顯加快，將支持基建投資保持較快增長。

同時，中央財政將在今年四季度增發２０２３年國債１萬億元。廣發證券分析師尉凱旋對報

道表示，發行萬億元國債對基建資金形成有力支撐，有望推動四季度及明年基建投資增速提升。

（ｒｙ、ｅｙ）

