《經濟通通訊社１５日專訊》美媒周二（１４日）引述知情人士消息，指由於廣告和電商收

入大增，ＴｉｋＴｏｋ母企字節跳動今年第二季營收年增四成至２９０億美元，增幅遠超包括臉

書母企Ｍｅｔａ等網絡公司，後者同期營收年增１１％至３２０億美元。

今年上半年計，字節跳動營收達５４０億美元，幾乎等於Ｍｅｔａ同期營收的８９％。



＊海外版ＴｉｋＴｏｋ成營收增長主要動能＊



知情人士表示，雖然字節跳動大部分營收仍來自中國市場，但增長動能主要來自海外版

ＴｉｋＴｏｋ。第二季海外市場營收佔總營收約２０％，而海外營收絕大部分來自ＴｉｋＴｏｋ

。

數據顯示，字節跳動中國以外市場的總營收去年為１６０億美元，佔總營收約１９％，相較

２０２１年的６５億美元和２０２０年的１２億美元大幅增長。

ＴｉｋＴｏｋ的貢獻之所以重要，因為投資者擔憂字節跳動在中國的營收成長可能見頂，而

海外版ＴｉｋＴｏｋ四年前啟動廣告業務，現拓展到其他業務線，包括直播帶貨。

據Ｃａｐｌｉｇｈｔ估算，投資人目前給字節跳動在二級市場的估值為２３１０億美元，約

為公司過去１２個月營收的２﹒３倍。相比之下，Ｍｅｔａ的８５００億美元市值，是其同期營

收的７倍之多。不過外媒分析，由於監管環境不確定，字節跳動至今仍沒有清晰的上市路線圖，

將對公司估值產生影響。（ｒｙ）

