《經濟通通訊社１５日專訊》內媒記者調研發現，今年雙１１各大電商平台簡化促銷規則，

並重點發力分期業務。除了與銀行攜手推出信用卡分期免息外，電商平台推出「百億免息備用金

」「限時分期免息券」等活動，大力營銷自家的消費金融產品。

業內人士表示，從數據來看，提供分期免息優惠對產品的銷售額有明顯提升作用。但部分金

融機構在直播間推銷信用卡、網貸、消費貸等金融產品，其背後的風險隱患也值得關注。

例如，淘寶以「８８ＶＩＰ都在用分期免息」的宣傳口號為花唄造勢。雙１１期間，

８８ＶＩＰ客戶購買淘寶、天貓平台單價超過１００元（人民幣．下同）的商品時，用花唄付款

能享受全平台商品分期免息。京東（０９６１８）也將旗下的消費貸產品「京東白條」作為客戶

購物時重要的支付選項。抖音旗下消費貸「抖音月付」在大促期間也推出先享後付，３０天超長

免息等吸引用戶開通。



＊金融機構開拓「短視頻＋直播」銷售模式＊



今年以來，多家金融機構洞察到直播電商的巨大市場，開始在直播間推銷信用卡、網貸、消

費貸等金融產品，但其背後的風險隱患也引發關注。內媒引述招聯首席研究員董希淼意見稱，此

類行為要注意合規問題，通過直播開展信貸產品營銷活動，營銷人員應為金融機構從業人員並具

備相關專業資質。此外，不得片面誇大宣傳甚至虛假宣傳。

此前，有報道指多家內地銀行已收到監管部門下發的《關於開展網絡直播銷售情況調研的通

知》，多家銀行已完成逐一排查。（ｒｙ）



