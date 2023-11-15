《經濟通通訊社１５日專訊》多項重磅消息今日將轟炸資本市場，關注中國國家主席習近平

訪美行程，及中國公布１０月工業生產、消費及投資等重要數據，不過在開市前，外媒傳中國政

府擬提供至少１萬億元（人民幣．下同）的資金，推出「三大工程」的具體實施計劃，加上人民

銀行行通過ＭＬＦ淨投放６０００億元，為２０１６年１２月來的單月最大。雖然貨幣部門沒有

政策降息，但多重利好下滬深股市今早顯著高開，滬綜指大幅高開０﹒６９％，報

３０７７﹒０３點，深成指高開１﹒０６％，創業板指更高開１﹒３７％。

人民銀行今日增量續作一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）１４５００億元，對沖今日到期的

８５００億元ＭＬＦ，利率持穩於２﹒５％，政策利率沒有調整。人行通過ＭＬＦ淨投放

６０００億元，為２０１６年１２月來單月最大，此外人民銀行今日開展４９５０億元７天期逆

回購。全口徑計，計入６０００億元的ＭＬＦ增量，單日實現放水６２１０億元。

外電引述知情人士表示，中國政府擬最快於本月推出「三大工程」的具體實施計劃，為此提

供的資金支持總規模將至少達到１萬億元人民幣，以期能助力穩定低迷的房地產市場。「三大工

程」包括保障性住房、城中村改造和平急兩用基礎設施。

在當地時間周二（１４日）下午，習近平專機抵達美國三藩市，中共中央政治局常委、中央

辦公廳主任蔡奇，以及中共中央政治局委員、外交部部長王毅等陪同出訪。美國財長耶倫、加州

州長紐森及美國駐華大使伯恩斯到機場迎接，香港財政司司長陳茂波亦有接機。美媒指，中美雙

方會上可能同意就人工智能問題成立工作小組。（ｅｙ）

