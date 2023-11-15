《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１０月規模以上工業增加值同比實際增長

４﹒６％，優於市場預期的４﹒３％，為今年４月以來新高，增速較上月略為擴大０﹒１個百分

點；１０月社會消費品零售總額同比增長７﹒６％，優於預期的７％，創今年５月以來新高，增

速較９月擴大２﹒１個百分點；全國固定資產投資同比增長２﹒９％，增速是２０２０年１－

１２月以來最低，差過市場預期的增長３﹒１％；全國城鎮調查失業率為５﹒０％，與上月持平

。

多項重磅消息今日轟炸資本市場，滬深股市今早顯著高開，滬綜指大幅高開０﹒６９％，深

成指高開超過１％，不過三大指數在多項經濟數據還未公布前便先行回落，直至布１０月工業生

產、消費及投資等數據公布後，股市不再見到異動，半日滬綜指收升０﹒４５％，報

３０６９﹒８５點，深成指升０﹒７７％，創業板指升幅收窄至０﹒６６％。

外資終於恢復流入Ａ股，陸股通淨流入近５０億元（人民幣．下同），半日成交６４７７億

元，較上日（１４日）同時段成交大增１３﹒７％。

國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發布會表示，１０月份國民經濟延續了持續恢復向好

的勢頭，經濟發展的韌性、活力和潛力繼續顯現，但也要看到經濟恢復是一個波浪式發展、曲折

式前進的過程，當前外部壓力仍然較大，國內需求不足制約仍較突出。劉表示，下階段隨著宏觀

政策效應的繼續釋放，需求改善對生產帶動的作用將會進一步增強，加之產業轉型升級的穩步推

進，經濟有望延續恢復向好態勢。



＊地產股分化，萬達或遇困難＊



昨外電報道，中國政府擬提供至少１萬億元支持資金，快於本月推出「三大工程」的具體實

施計劃，以期能助力低迷房地產市場。城投方向的地產股昨日偷步升，今日部分走高，雲南城投

（滬：６００２３９）漲４﹒４％，西藏城投（滬：６００７７３）升３﹒３％，中南建設

（深：０００９６１）升０﹒７％。

但一線地產股今早走勢分化，萬科Ａ（深：０００００２）升１﹒５％，新城控股

（滬：６０１１５５）、金地集團（滬：６００３８３）升０﹒５％，惟大悅城

（深：００００３１）挫１﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）跌０﹒９％，保利發展

（滬：６０００４８）跌０﹒３％。消息面上，《彭博》報道，萬達商管投資者拒絕了集團初步

提議，即延期支付３００億元股權回購款加上年底到期利息，萬達或現流動性難關，或要考慮額

外出售珠海萬達股份等方法，以增加流動性。

另外，１－１０月全國房地產開發投資９５９２２億元，同比下降９﹒３％，降幅持續擴大

，刷新年內新低，期內商品房銷售額下降４﹒９％，降幅連續第六個月擴大，同樣創年內新低。



＊人行超大額放水，券商股升＊



人民銀行今日開展一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）１４５００億元，利率持穩於２﹒５％，

對沖今日到期的８５００億元ＭＬＦ，淨投放６０００億元。本月ＭＬＦ單次操作規模創

２０１６年１２月以來單月最大，外界分析寬鬆力度略超市場預期，一方面助力經濟復甦，另一

方面是為應對新增萬億規模再融資債發行的衝擊。

券商板塊揚，信達證券（滬：６０１０５９）升７﹒１％，中金公司（滬：６０１９９５）

升２﹒５％，國金證券（滬：６００１０９）揚２﹒２％，中國銀河（滬：６０１８８１）升

１﹒８％，申萬宏源（深：０００１６６）、國泰君安（滬：６０１２１１）升０﹒４％。

Ａ場造好加上數據偏穩，保險股領漲，中國人壽（滬：６０１６２８）漲２﹒８％，新華保

險（滬：６０１３３６）升２﹒３％，中國太保（滬：６０１６０１）升１﹒９％，中國平安

（滬：６０１３１８）升１﹒８％。（ｅｙ）

