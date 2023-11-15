《經濟通通訊社１５日專訊》多項重磅消息今日轟炸資本市場，滬深股市今早顯著高開，滬

綜指大幅高開０﹒６９％，深成指高開超過１％，不過三大指數在多項經濟數據還未公布前便先

行回落，直至１０月工業生產、消費及投資等數據公布後，Ａ股不再見異動，反應未如港股般熱

烈，滬綜指全日維持０﹒５５％升幅收市，報３０７２﹒８３點，創今年１０月１８日以來新高

，深成指升０﹒７２％，創業板指升幅收窄至０﹒５３％。

信心稍有修復外資恢復回流，陸股通淨流入約３６億元（人民幣．下同），全日成交

９９００億元，差１００億元返回萬億關，但已較上日（１４日）成交大增１０﹒８％。

人民銀行今日開展一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）１４５００億元，利率持穩於２﹒５％，

對沖今日到期的８５００億元ＭＬＦ，淨投放６０００億元。本月ＭＬＦ單次操作規模創

２０１６年１２月以來單月最大，外界分析寬鬆力度略超市場預期，一方面助力經濟復甦，另一

方面是為應對新增萬億規模再融資債發行的衝擊。

據《彭博》報道，中國監管機構禁止證券公司擴大涉及個股的場外衍生品業務，國內主要券

商的場外交易業務將被限制在目前的水平，包括總回報掉期和選擇權。

國家統計局公布，１０月規模以上工業增加值同比實際增長４﹒６％，優於市場預期的

４﹒３％，為今年４月以來新高，增速較上月略為擴大０﹒１個百分點；１０月社會消費品零售

總額同比增長７﹒６％，優於預期的７％，創今年５月以來新高，增速較９月擴大２﹒１個百分

點；全國固定資產投資同比增長２﹒９％，增速是２０２０年１－１２月以來最低，差過市場預

期的增長３﹒１％；全國城鎮調查失業率為５﹒０％，與上月持平。



＊新能源大有作為，概念股炒翻天＊



在中美元首會晤之前，中美兩國今日發表關於加強合作應對氣候危機的陽光之鄉聲明，啟動

「２１世紀２０年代強化氣候行動工作組」，開展對話合作，應對氣候變化，兩國並計劃於

２０２４年上半年舉辦地方氣候行動高級別活動。

新能源炒翻天，鋰電池概念狂飆，壹石通（滬：６８８７３３）、福能東方

（深：３００１７３）漲兩成漲停，天鐵股份（深：３００５８７）升１８﹒１％，金圓股份

（深：０００５４６）、賽騰股份（滬：６０３２８３）、福鞍股份（滬：６０３３１５）、西

隴科學（深：００２５８４）、賢豐控股（深：００２１４１）等集體升一成漲停。

光伏股同漲，金剛光伏（深：３０００９３）飆升兩成，海達股份（深：３００３２０）升

１２﹒５％，三超新材（深：３００５５４）、皇氏集團（深：００２３２９）、通潤裝備

（深：００２１５０）、拓日新能（深：００２２１８）、川能動力（深：０００１５５）漲停

，中國長城（深：００００６６）升８﹒１％。



＊建材鋼鐵股漲，憧憬三大工程推動＊



外電引述知情人士表示，中國政府擬最快於本月推出「三大工程」的具體實施計劃，為此提

供的資金支持總規模將至少達到１萬億元人民幣，以期能助力穩定低迷的房地產市場。「三大工

程」包括保障性住房、城中村改造和平急兩用基礎設施。

地產上游板塊股價見漲。建材股方面，寧夏建材（滬：６００４４９）漲６﹒３％，萬里石

（深：００２７８５）升５﹒６％，三峽新材（滬：６００２９３）揚３﹒１％，亞瑪頓

（深：００２６２３）升３﹒５％；鋼鐵股同漲，杭鋼股份（滬：６００１２６）、甬金股份

（滬：６０３９９５）漲停，沙鋼股份（深：００２０７５）升８﹒７％，盛德鑫泰

（深：３００８８１）升３﹒５％，鞍鋼股份（深：０００８９８）則升１﹒９％。

監管重拳殺到，廣電總局將開展為期１個月的專項整治工作，午後短劇板塊下挫，個股跌多

升少，中文在線（深：３００３６４）挫１０﹒２％，掌閱科技（滬：６０３５３３）跌３％，

遙望科技（深：００２２９１）跌２﹒８％，藍色光標（深：３０００５８）走低２％。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３６０７﹒２５ ＋０﹒７０

上證綜合指數 ３０７２﹒８３ ＋０﹒５５ ３８９５﹒１６

上證Ａ股指數 ３２２１﹒７１ ＋０﹒５５

深證成份指數 １００７７﹒９６ ＋０﹒７２ ５９３５﹒７４

深圳創業板指數 ２０１５﹒３６ ＋０﹒５３

上證Ｂ股指數 ２３１﹒１４ ＋１﹒０４ ０﹒７８

深證Ｂ股指數 １０８４﹒４８ ＋１﹒１４ ０﹒６５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

