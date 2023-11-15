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AH股新聞

15/11/2023 10:24

《神州基金》百億私募回應被走數：底層資產重大違約導致兌付困難

　　《經濟通通訊社１５日專訊》因捲入「杭州３０億量化跑路」事件而備受關注的百億私募華
軟新動力，昨就相關爭議發布聲明稱，截至目前，公司管理的最終實際投資至深圳匯盛私募證券
基金管理有限公司的部分私募基金產品，因匯盛私募發生違約行為導致兌付困難。為維護投資人
的合法權益，針對匯盛私募的重大違約行為，公司將持續向相關基金產品的投資人進行信息披露
，並針對匯盛私募以及相關環節採取法律手段，盡最大努力實現投資人的合法權益。聲明強調，
公司目前持續經營，其餘在管基金產品均正常運作，公司將本著審慎負責的態度，持續合規經營

　　據內媒報道，華軟新動力昨曾向渠道方回應事件稱，旗下ＦＯＦ下投了杭州匯盛。杭州匯盛
先前自稱是做量化對沖策略，但事實上杭州匯盛只是拿資金去投資杭州瑜瑤投資的產品，屬多層
嵌套造假，華軟新動力已於上周報案。網上傳聞則指出，瑜瑤投資也並非底層資產，而是下投了
一家名為磐京股權投資的基金，但該機構已於２０２２年９月８日被中基協注銷。
　　內媒又指，華軟新動力董事長徐以升私下表態稱，近日忙於為委託人做信息披露，以及做底
層資產追索工作。此外，華軟新動力昨日連發兩則公告，其中一則公告提到，對旗下６隻產品變
更投資經理，另一則公告則表示，定於１１月１６日對「華軟新動力平衡價值１號」臨時開放，
臨時開放日僅接受贖回申請。（ｓｌ）

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