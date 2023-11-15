《經濟通通訊社１５日專訊》中國農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）浙江省分

行原黨委委員、副行長呂曉東涉嫌嚴重違紀違法，今年５月主動投案受查。經中紀委國家監委駐

中國農業銀行紀檢監察組、浙江省監委立案審查調查，呂曉東嚴重違紀違法問題包括：出資與信

貸客戶聯建房產、索要優惠，違規從事營利活動；不履行或者不正確履行職責，違規發放貸款和

處置信貸資產，造成重大損失或重大風險；家風不正，對配偶放任縱容；利用職務便利以及職權

或者地位形成的便利條件，為他人在貸款授信審批等方面謀利，非法收受巨額財物，涉嫌受賄犯

罪；違反國家規定發放貸款，造成巨額損失，涉嫌違法發放貸款犯罪。

此外，還包括：目無黨紀國法，對黨不忠誠不老實，表裏不一，欺上瞞下，與他人串供並偽

造、轉移、隱匿證據，處心積慮對抗組織審查，長期參加迷信活動；無視中央八項規定精神，長

期收受管理和服務對象禮品禮金、消費卡，違規使用公車，違規借用信貸客戶車輛，接受可能影

響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排，公款報銷個人費用，象徵性支付報酬使用勞務；違反組

織原則，不按規定實行公務回避，不按規定報告個人有關事項，在職工錄用、工作調動、職務晉

升中為他人謀利。

中紀委國家監委駐中國農業銀行紀檢監察組、浙江省監委按相關規定，給予呂曉東開除黨籍

、開除公職處分；收繳其違紀違法所得；其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物

隨案移送。（ｓｌ）

