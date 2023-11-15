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AH股新聞

15/11/2023 14:23

【樓市鬆綁】成都取消限價後首次土拍攬金５７億，溢價率高達三成

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地近期陸續有城市取消土地拍賣限價政策，重回「價高者得
」，其中四川成都今日進行取消限地價後首次土地拍賣。拍賣結果顯示，７宗地悉數成交，總面
積約２０﹒４平方米，合計３０６畝，規劃建面約４６﹒３萬平方米，總成交金額約５７億元（
人民幣．下同），平均溢價率為６﹒９％。
　　其中２宗地溢價率均超過１５％，分別位於成華區萬年場、青羊區外光華，由越秀
（００１２３）、華潤（０１１０９）分別以８﹒９３億元、１８﹒４３億元競得，溢價率分別
為１６﹒８％、３０％。金牛區金泉街道宗地則由保利（００１１９）以１０﹒２５億元競得，
溢價率１﹒６９％。另外４宗地低價成交，分別由龍湖（００９６０）、成都城投、智匯新城、
興城人居摘得，成交價分別為９﹒７４億元、３﹒５億元、２﹒８３億元、３﹒３５７億元。
　　成都今次土拍取消了實行近三年的「限房價、限地價」雙限政策和近七年的土拍熔斷機制，
回歸「價高者得」模式。本次出讓的７宗地塊主要位於主城區，其中五個老主城區供應５宗地。
從單宗地塊規模看，地塊具小而精的特點，最大面積不超過６６畝。除智匯新城投得的青白江區
宗地外，起拍樓面價均過萬元，介乎每平方米１１２００－１６０００元；成交樓面價則介乎每
平方米１１２００－２０８００元。（ｓｌ）

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