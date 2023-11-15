《經濟通通訊社１５日專訊》小米汽車據報已經小批量試生產，新車或將於明年２月上市。

此前小米創辦人、董事長兼ＣＥＯ雷軍曾表示，小米汽車首款車將於明年上半年量產，目標是第

一年銷售１０萬輛，此後３年累計交付９０萬輛。

內媒《每日經濟新聞》引述一名知情人士指出，小米汽車工廠已經小批量試生產了一段時間

，生產出的車輛有數十輛；工廠將在１２月開始批量生產，為明年２月上市做準備。知情人士又

指，從網絡流傳的小米汽車白車身實拍圖來看，小米汽車首款車是一款轎車，「與小鵬Ｐ７很像

」。



＊小米新車售價料低於３０萬，工廠保安嚴密＊



該媒體記者日前還到訪了位於北京京經開區的小米汽車工廠。報道引述在場等待對接人的小

米汽車零部件供應商表示，進入小米汽車工廠時，手機等工具都被禁止使用，任何信息都帶不出

去。小米汽車門口保安則指出，進入工廠的外部人員，除了要大門保安亭掃碼註冊、登記訪客信

息外，還必須聯繫小米汽車內部工作人員出來接引，方能進入。

天風國際證券分析師郭明錤認為，小米汽車首款車型的關鍵賣點將集中在自動駕駛技術、軟

件生態系統、８００Ｖ快速充電以及動力配置上，售價預計低於３０萬元人民幣。他並認為，小

米汽車首款車型在明年推出市場後，出貨量預估為５萬－６萬輛。（ｓｌ）

