《經濟通通訊社１５日專訊》廣州住房公積金管理中心昨宣布即日起實行「認房不認貸」，

為期５年，是繼上海和北京後第三個落實公積金認房不認貸政策的一線城市。此前曾貸款或有購

房記錄的無房家庭，例如有「賣一買一」置換需求的家庭，現時購房即被認定為首次置業，可享

住房公積金貸款首置首付比例低至２０％的優惠。

易居研究院研究總監嚴躍進表示，此前認房不認貸主要在商業銀行貸款中得到體現。廣州本

次政策頒布之後，「認房不認貸」覆蓋到公積金貸款領域，一些有貸款記錄但本身在廣州無房產

的購房者，也可享受公積金貸款的優惠政策，即首套房２０％的最低首付比例，有助於改善型住

房需求的釋放。他並認為，一線城市公積金落實認房不認貸政策是趨勢，對其他城市都有較大的

啟發和示範效應。

廣東省住房政策研究中心研究員李宇嘉指出，房地產銷售下滑，而職工公積金照常繳納，導

致公積金池子水位比較高，從政策制定的角度來看，必然會考慮如何更好地利用這一部分被低效

甚至閒置的資金。公積金貸款利率比較低，更能激發購房熱情，公積金貸款優化政策的執行是大

趨勢。

當前廣州首套住房商業貸款的首付比例普遍需要３０％，僅少部分銀行可以２０％；在當地

已有一套房的家庭再次買房，商業貸款首付需要４０％。廣州住房公積金首套房貸最低首付比例

最新由３０％降至２０％；無房貸記錄或房貸已結清，已在廣州擁有一套房的家庭再買房，公積

金貸款最低首付比例為３０％；有未結清房貸記錄且在廣州擁有一套房，再購房時公積金貸款最

低首付款比例為４０％。（ｓｌ）

