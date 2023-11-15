  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/11/2023 15:35

【樓市鬆綁】機構：廣州住房公積金認房不認貸，助釋放改善型需求

　　《經濟通通訊社１５日專訊》廣州住房公積金管理中心昨宣布即日起實行「認房不認貸」，
為期５年，是繼上海和北京後第三個落實公積金認房不認貸政策的一線城市。此前曾貸款或有購
房記錄的無房家庭，例如有「賣一買一」置換需求的家庭，現時購房即被認定為首次置業，可享
住房公積金貸款首置首付比例低至２０％的優惠。
　　易居研究院研究總監嚴躍進表示，此前認房不認貸主要在商業銀行貸款中得到體現。廣州本
次政策頒布之後，「認房不認貸」覆蓋到公積金貸款領域，一些有貸款記錄但本身在廣州無房產
的購房者，也可享受公積金貸款的優惠政策，即首套房２０％的最低首付比例，有助於改善型住
房需求的釋放。他並認為，一線城市公積金落實認房不認貸政策是趨勢，對其他城市都有較大的
啟發和示範效應。
　　廣東省住房政策研究中心研究員李宇嘉指出，房地產銷售下滑，而職工公積金照常繳納，導
致公積金池子水位比較高，從政策制定的角度來看，必然會考慮如何更好地利用這一部分被低效
甚至閒置的資金。公積金貸款利率比較低，更能激發購房熱情，公積金貸款優化政策的執行是大
趨勢。
　　當前廣州首套住房商業貸款的首付比例普遍需要３０％，僅少部分銀行可以２０％；在當地
已有一套房的家庭再次買房，商業貸款首付需要４０％。廣州住房公積金首套房貸最低首付比例
最新由３０％降至２０％；無房貸記錄或房貸已結清，已在廣州擁有一套房的家庭再買房，公積
金貸款最低首付比例為３０％；有未結清房貸記錄且在廣州擁有一套房，再購房時公積金貸款最
低首付款比例為４０％。（ｓｌ）

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金