《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１０月規模以上工業增加值同比實際增長

４﹒６％（增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），優於市場預期，為今年４月以來新高

，增速較上月略擴大０﹒１個百分點；環比則增０﹒３９％。１－１０月，規模以上工業增加值

同比增長４﹒１％。

分三大門類看，１０月，採礦業增加值同比增長２﹒９％，製造業增長５﹒１％，電力、熱

力、燃氣及水生產和供應業增長１﹒５％。

分經濟類型看，１０月，國有控股企業增加值同比增長４﹒９％；股份制企業增長５﹒６％

，外商及港澳台商投資企業增長０﹒９％；私營企業增長３﹒９％。



＊汽車製造業增加值增１０﹒８％，新能源汽車產量增２７﹒９％＊



分行業看，１０月，４１個大類行業中有２８個行業增加值保持同比增長。其中煤炭開採和

洗選業增長３﹒３％，石油和天然氣開採業增長０﹒４％，農副食品加工業增長０﹒７％，酒、

飲料和精製茶製造業增長３﹒４％，紡織業增長２％，化學原料和化學制品製造業增長

１２﹒１％，非金屬礦物製品業下降１﹒１％，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長７﹒３％，有色

金屬冶煉和壓延加工業增長１２﹒５％，通用設備製造業下降０﹒１％，專用設備製造業增長

２﹒７％，汽車製造業增長１０﹒８％，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長

９﹒６％，電氣機械和器材製造業增長９﹒８％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長

４﹒８％，電力、熱力生產和供應業增長０﹒９％。

分產品看，１０月，６２０種產品中有３７１種產品產量同比增長。其中鋼材１１３７１萬

噸，同比增長３﹒０％；水泥１９１２１萬噸，下降４％；汽車２７７﹒９萬輛，增長８﹒５％

，其中新能源汽車９２﹒７萬輛，增長２７﹒９％；發電量７０４４億千瓦時，增長５﹒２％；

原油加工量６３９３萬噸，增長９﹒１％。

１０月，工業企業產品銷售率為９７﹒４％，同比上升０﹒４個百分點；工業企業實現出口

交貨值１２９４１億元，同比名義下降０﹒５％。（ｓｌ）







