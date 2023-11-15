《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１０月社會消費品零售總額４３３３３億元

（人民幣．下同），同比增長７﹒６％，優於預期的７％，創今年５月以來新高，增速較９月擴

大２﹒１個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額３９１９８億元，增長７﹒２％。

１－１０月，社會消費品零售總額３８５４４０億元，同比增長６﹒９％。其中，除汽車以

外的消費品零售額３４６４７２億元，增長７％。

按經營單位所在地分，１０月城鎮消費品零售額３７４７９億元，同比增長７﹒４％；鄉村

消費品零售額５８５４億元，增長８﹒９％。１－１０月，城鎮消費品零售額３３３８８９億元

，同比增長６﹒８％；鄉村消費品零售額５１５５１億元，增長７﹒６％。

按消費類型分，１０月商品零售３８５３３億元，同比增長６﹒５％；餐飲收入４８００億

元，增長１７﹒１％。１－１０月，商品零售３４３５３５億元，同比增長５﹒６％；餐飲收入

４１９０５億元，增長１８﹒５％。

按零售業態分，１－１０月，限額以上零售業單位中便利店、專業店、品牌專賣店、百貨店

零售額同比分別增長７﹒３％、４﹒７％、３﹒６％、７﹒２％，超市零售額同比下降０﹒６％

。

１－１０月，全國網上零售額１２２９１５億元，同比增長１１﹒２％。其中，實物商品網

上零售額１０３０１０億元，增長８﹒４％，佔社會消費品零售總額的比重為２６﹒７％；在實

物商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長１１﹒３％、７﹒６％、８﹒２％。

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