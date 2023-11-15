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AH股新聞

15/11/2023 10:00

【聚焦數據】內地首１０月全國固定資產投資增２﹒９％，遜預期

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１－１０月，全國固定資產投資（不含農戶
）４１９４０９億元（人民幣．下同），同比增長２﹒９％，增速是２０２０年１－１２月以來
最低，市場預期為持平於今年１－９月的增長３﹒１％。其中，民間固定資產投資２１５８６３
億元，同比下降０﹒５％。從環比看，１０月全國固定資產投資（不含農戶）增長０﹒１０％。
　　分產業看，１－１０月，第一產業投資８８８２億元，同比下降１﹒３％；第二產業投資
１３２４５４億元，增長９％；第三產業投資２７８０７４億元，增長０﹒４％。
　　第二產業中，工業投資同比增長８﹒９％。其中，採礦業投資增長１﹒４％，製造業投資增
長６﹒２％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長２５％。　
　　第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長５﹒９％
。其中，鐵路運輸業投資增長２４﹒８％，水利管理業投資增長５﹒７％，道路運輸業投資與去
年同期持平，公共設施管理業投資下降２﹒２％。
　
＊港澳台商固投降３﹒１％，外商固投增０﹒９％＊
　
　　分地區看，１－１０月，東部地區投資同比增長４﹒９％，中部地區投資下降０﹒１％，西
部地區投資下降０﹒５％，東北地區投資下降３﹒５％。　
　　分登記註冊類型看，１－１０月，內資企業固定資產投資同比增長３﹒２％，港澳台商企業
固定資產投資下降３﹒１％，外商企業固定資產投資增長０﹒９％。（ｓｌ）

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