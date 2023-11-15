《經濟通通訊社１５日專訊》國家發展改革委昨日在微信公眾號公布，中國國家發展改革委

與南韓企劃財政部在中韓經濟部長會機制下建立中韓經濟領域務實合作交流會機制，首個交流會

昨日在吉林長春成功舉行。

參與交流會的中韓官員包括發改委國際司副司長郭銳、吉林省副省長李國強，南韓企劃財政

部對外經濟局局長閔庚契及南韓駐華使館經濟公使劉福根等。

中方表示，雙方要以中韓兩國元首共識為引領，持續加強發展戰略對接，積極參與東北全面

振興，不斷鞏固增強雙方產業鏈供應鏈韌性和粘性，實現高質量融合發展；不斷深化拓展高端製

造業、數字經濟、綠色低碳等領域合作，培育經貿合作新動能，加快形成新質生產力，共同分享

發展新機遇。

通稿引述南韓方面表示，希望雙方充分利用中韓經濟領域務實合作交流會平台，不斷擴大人

員往來，深化經貿合作，攜手探索產業合作新模式，培育更多務實合作成果，共築安全穩定的產

業鏈供應鏈，共同推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展。

發改委文章指，來自中韓汽車產業和醫美產業的行業協會和企業代表圍繞相關領域中韓合作

的現狀和未來展開對話討論。（ｅｙ）

