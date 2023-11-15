《經濟通通訊社１５日專訊》在台灣，國民黨和民眾黨政治協商達成共識，雙方將通過全民

調結果產生競選陣容，日後若藍白合力擊敗綠營勝選，未來將組成台灣首個聯合政府，共同執政

。

有媒體此前報道，馬英九基金會執行長蕭旭岑月初曾赴北京參加論壇，期間曾會見國台辦高

層，回台後隨即拋出全民調主張。民進黨總統候選人賴清德方面質疑大陸介入台灣大選，其辦公

室發言人陳世凱表示，這分明又是中國介選的一樁案例：「中國指令到，馬辦馬上辦」。民進黨

發言人張志豪也透過新聞稿表示，質疑蕭旭岑先到北京「聽旨」，馬英九「領旨」後照辦，促成

藍白合二度政黨協商，「馬辦變買辦」。

蕭旭岑與國台辦會面的消息據報是由國民黨總統候選人侯友宜方面爆料，蕭旭岑澄清指，他

在北京的時候根本沒見國台辦主任宋濤或其他國台辦官員，希望侯友宜競選辦公室同仁惡補兩岸

常識，「自己人不要再打自己人」。蕭旭岑表示，馬英九基金會當時率領東吳大學、文化大學校

長及９名學者，在１１月３日到北京參加北京論壇，該活動是由日本前首相鳩山由紀夫演講，在

座全是大學校長跟學者，是純學術活動，跟國台辦沒有任何關係。（ｅｙ）（ｚｚ）

