【ＦＯＣＵＳ】何以解憂，唯有吃喝？１０月居民短期貸款錄２００７年以來同期最大降幅

之際，國統局周三（１５日）揭盅１０月社會消費品零售總額卻一舉突破４﹒３萬億元，按年增

７﹒６％大勝預期的７％；其中餐飲收入４８００億元，為２０２１年１１月以來最高，印證黃

金周全國食肆生意井噴。但人人「及時行樂」背後，暗藏制約內需的深層次隱憂。



＊糧油日用、珠寶汽車齊按月跌＊



火鍋、茶飲、小吃……當「吃嗨了」成為中秋國慶黃金周的關鍵詞，餐飲收入飆升２０％，

大超同期旅遊收入的１﹒５％，１０月整體餐飲收入錄按年勁升１７﹒１％，實是意料之中。

不計火爆的餐飲，當月糧油、飲品、烟酒、家具、化妝品、日用品、金銀珠寶、汽車的限額

以上單位銷售額全數按月下跌。那麼，除了餐飲之外，是誰支撐了不跌反升的社會消費品零售總

額？答案指向俗稱小店主的限額以下批零企業，以首１０月計，其貢獻整體商品零售的逾六成。

有何啟示？餐飲一枝獨秀和零食店遍地開花，或反映居民捂緊錢包、減少非必選支出和大宗

消費的同時，樂於呼朋喚友、聚餐行樂，開銷可控卻快樂滿分。追捧小店主而非大名牌，亦跟眼

下年輕人熱衷逛商場Ｂ１、Ｂ２層和市集的趨勢一致，性價比超越高大上成為消費心態主流，從

名創優品股價年初至今漲了逾倍亦可見一斑。



＊未完工預售房屋資金缺口高企＊



國統局數據還顯示，首１０月房地產開發投資按年跌幅擴大至９﹒３％，１０月商品住宅銷

售額按年跌１４％，按月更縮水近四分一至７１９１億元，主要是受期房銷售拖累（現房銷售為

正增長）。此跟開發商獲得來自「定金及預收款」的資金，幾乎跌至２０１４年樓市至暗時期水

平一致。

鑒於此，市場盛傳當局最快本月推出「三大工程」，為保障性住房、城中村改造、平急兩用

基礎設施建設提供萬億元資金。倘若屬實，將是為庫存消化、預售房屋完工提供曲線支持的最新

舉措。

不過，有分析就指，內房復甦的最大障礙是低線城市大量未完工的預售房屋，資金缺口料高

達３﹒２萬億元。換言之，面對６﹒４億平方米的待售商品房，以及約２０００萬套待完工的預

售房，在籌措資金和尋覓買家取得最優解之前，地產將繼續拖累投資、消費，居民將繼續審慎觀

望，直到強有力的利好提振信心。

