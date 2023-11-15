《經濟通通訊社１５日專訊》財政部數據顯示，１－１０月累計，全國一般公共預算收入

１８７４９４億元（人民幣．下同），同比增長８﹒１％，增幅較１－９月收窄０﹒８個百分點

。其中，稅收收入１５７８４１億元，同比增長１０﹒７％；非稅收入２９６５３億元，同比下

降３﹒８％。分中央和地方看，中央一般公共預算收入８５８７０億元，同比增長７﹒３％；地

方一般公共預算本級收入１０１６２４億元，同比增長８﹒８％。



＊證券交易印花稅降３１﹒４％＊



主要稅收收入項目當中，國內增值稅５９６７６億元，同比增長５１﹒８％，主要是去年同

期留抵退稅較多、基數較低。國內消費稅１３７３０億元，同比下降４﹒８％。企業所得稅

３９６１９億元，同比下降６﹒３％。個人所得稅１２４７４億元，同比下降０﹒５％。進口貨

物增值稅、消費稅１５７８０億元，同比下降６％。關稅２１１４億元，同比下降１１％。印花

稅３４９５億元，同比下降１０﹒１％，其中證券交易印花稅１６１６億元，同比下降

３１﹒４％。

土地和房地產相關稅收中，契稅４８６５億元，同比增長２﹒２％；房產稅３３３３億元，

同比增長１０﹒１％；土地增值稅４７３７億元，同比下降１５﹒２％。



＊社保和就業支出增８﹒７％＊



１－１０月累計，全國一般公共預算支出２１５７３４億元，同比增長４﹒６％，增幅較１

－９月擴大０﹒７個百分點。分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出３０２７１億元，同

比增長６﹒８％；地方一般公共預算支出１８５４６３億元，同比增長４﹒２％。

主要支出項目當中，科學技術支出７３４４億元，同比增長４﹒５％。社會保障和就業支出

３３２２３億元，同比增長８﹒７％。債務付息支出９７０７億元，同比增長４﹒１％。



＊國有土地使用權出讓收入降兩成＊



１－１０月累計，全國政府性基金預算收入４３７９５億元，同比下降１６％。分中央和地

方看，中央政府性基金預算收入３４１７億元，同比下降５﹒８％；地方政府性基金預算本級收

入４０３７８億元，同比下降１６﹒８％，其中，國有土地使用權出讓收入３４９９２億元，同

比下降２０﹒５％。

１－１０月累計，全國政府性基金預算支出７２８９９億元，同比下降１５﹒１％。分中央

和地方看，中央政府性基金預算本級支出２０９７億元，同比下降４６﹒７％；地方政府性基金

預算支出７０８０２億元，同比下降１３﹒６％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出

３８８１１億元，同比下降１７﹒５％。（ｓｌ）

