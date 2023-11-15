《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯管理局公布，按美元計價，１０月銀行結匯１６０４

億美元，售匯１６８０億美元，結售匯逆差７６億美元；１０月銀行代客涉外收入４７００億美

元，對外付款４８８５億美元，逆差１８５億美元。按人民幣計價，１０月銀行結匯１１５１６

億元人民幣，售匯１２０５７億元人民幣，結售匯逆差５４１億元人民幣；１０月銀行代客涉外

收入３３７３７億元人民幣，對外付款３５０６６億元人民幣，逆差１３２９億元人民幣。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，１０月中國跨境資金流動更趨均衡。銀行

結售匯以及非銀行部門跨境收支逆差環比分別收窄４４％和６６％。從經常項目看，中國對外貿

易表現出較強韌性，貨物貿易跨境資金淨流入規模保持較高水平，環比增長５２％，繼續發揮穩

定跨境資金流動的重要作用。資本項目交易中，外商直接投資資本金延續淨流入格局，對外直接

投資更加平穩；外資繼９月淨增持境內債券後，１０月投資規模進一步增加，國內經濟持續回升

向好進一步提升外資配置人民幣資產信心，在複雜嚴峻的國際形勢下人民幣資產的避險屬性也逐

步增強。

未來，隨著國內各項政策精準發力、落地落實，積極因素不斷積累，經濟基本面對外匯市場

的支撐作用將進一步鞏固。同時，近年來中國外匯市場深度、廣度持續拓展，參與主體更趨成熟

，交易行為更加理性，宏觀審慎管理工具更加完善，抵禦外部衝擊的能力總體增強。此外，市場

普遍認為美聯儲加息周期已接近終點，對國際金融市場的外溢影響將有所緩和。在內外部環境持

續改善下，中國外匯市場和跨境資金流動有望繼續保持平穩運行態勢。（ｓｌ）

