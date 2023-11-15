《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，２０２３年１０月，銀行結匯
１１５１６億元人民幣，售匯１２０５７億元人民幣。２０２３年１－１０月，銀行累計結匯
１２８５７６億元人民幣，累計售匯１３１７４０億元人民幣。
按美元計值，２０２３年１０月，銀行結匯１６０４億美元，售匯１６８０億美元。
２０２３年１－１０月，銀行累計結匯１８３０７億美元，累計售匯１８７５０億美元。根據計
算，１０月銀行結售匯逆差７６億美元，１－１０月銀行累計結售匯逆差４４３億美元。
２０２３年１０月，銀行代客涉外收入３３７３７億元人民幣，對外付款３５０６６億元人
民幣。２０２３年１－１０月，銀行代客累計涉外收入３５５９１６億元人民幣，累計對外付款
３６１９００億元人民幣。
按美元計值，２０２３年１０月，銀行代客涉外收入４７００億美元，對外付款４８８５億
美元。２０２３年１－１０月，銀行代客累計涉外收入５０６３３億美元，累計對外付款
５１４４８億美元。根據計算，１０月銀行代客涉外收付款逆差１８５億美元，１－１０月銀行
累計代客涉外收付款逆差８１５億美元。（ｓｌ）
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