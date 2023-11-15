  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/11/2023 17:24

【聚焦人幣】外匯局：１０月銀行結售匯逆差７６億美元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，２０２３年１０月，銀行結匯
１１５１６億元人民幣，售匯１２０５７億元人民幣。２０２３年１－１０月，銀行累計結匯
１２８５７６億元人民幣，累計售匯１３１７４０億元人民幣。
　　按美元計值，２０２３年１０月，銀行結匯１６０４億美元，售匯１６８０億美元。
２０２３年１－１０月，銀行累計結匯１８３０７億美元，累計售匯１８７５０億美元。根據計
算，１０月銀行結售匯逆差７６億美元，１－１０月銀行累計結售匯逆差４４３億美元。
　　２０２３年１０月，銀行代客涉外收入３３７３７億元人民幣，對外付款３５０６６億元人
民幣。２０２３年１－１０月，銀行代客累計涉外收入３５５９１６億元人民幣，累計對外付款
３６１９００億元人民幣。
　　按美元計值，２０２３年１０月，銀行代客涉外收入４７００億美元，對外付款４８８５億
美元。２０２３年１－１０月，銀行代客累計涉外收入５０６３３億美元，累計對外付款
５１４４８億美元。根據計算，１０月銀行代客涉外收付款逆差１８５億美元，１－１０月銀行
累計代客涉外收付款逆差８１５億美元。（ｓｌ）

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金