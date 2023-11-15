《經濟通通訊社１５日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，今年
１０月商品煤產量按年增２１﹒１％至１１０９萬噸；商品煤銷量增１８﹒３％至２３５３萬噸
。今年首十個月，商品煤產量１﹒１２億噸，較去年同期增１１％；商品煤銷量２﹒３８億噸，
按年增６﹒３％。（ａｃ）
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15/11/2023 18:10
《國企紅籌》中煤能源：１０月商品煤銷量按年增１８﹒３％
《經濟通通訊社１５日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，今年
１０月商品煤產量按年增２１﹒１％至１１０９萬噸；商品煤銷量增１８﹒３％至２３５３萬噸
。今年首十個月，商品煤產量１﹒１２億噸，較去年同期增１１％；商品煤銷量２﹒３８億噸，
按年增６﹒３％。（ａｃ）
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