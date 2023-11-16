《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人李超在發布會上表

示，下一步，國家發改委將抓緊制定特許經營方案編寫大綱、特許經營協議範本和實施細則，動

態調整項目清單，指導各地按照新機制要求，規範推進政府和社會資本合作新項目，真正做到最

大程度鼓勵民營企業參與政府和社會資本合作新建（含改擴建）項目，充分調動民間資本積極性

，切實激發民間投資活力。

她表示，國家發改委牽頭研究制定了《關於規範實施政府和社會資本合作新機制的指導意見

》。總的看，新機制有三方面特點：在參與主體上，最大程度鼓勵民營企業參與；在收益來源上

，聚焦使用者付費項目；在操作模式上，全部採取特許經營模式。

新機制明確了《支持民營企業參與的特許經營新建（含改擴建）項目清單》，將政府和社會

資本合作新建（含改擴建）項目按照不同特點分為三類，明確提出市場化程度較高、公共屬性較

弱的項目，應由民營企業獨資或控股；關系國計民生、公共屬性較強的項目，民營企業股權占比

原則上不低於３５％；少數涉及國家安全、公共屬性強且具有自然壟斷屬性的項目，應積極創造

條件、支持民營企業參與。

