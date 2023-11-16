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AH股新聞

16/11/2023 08:57

《駐京專電》人行研究局：加快發展全國碳排放權交易市場

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》人行研究局１５日發表專欄文章《推動綠
色金融與轉型金融有效銜接》。文中指出，人行進一步強化金融支持綠色低碳發展的頂層設計，
堅持市場化原則推動綠色金融與轉型金融發展和有效銜接，系統性提升金融體系管理防範氣候風
險的能力。加快發展全國碳排放權交易市場。
　
＊逐步推出各類金融產品共同適用的轉型金融標準＊
　
　　人行稱，一是完善標準體系，逐步推出各類金融產品共同適用的轉型金融標準。鼓勵轉型主
體制定科學合理可行的轉型計劃，以確保在整體層面上實現降碳減排。逐步構建可衡量碳減排效
果的金融統計體系，在此基礎上進一步完善針對綠色金融和轉型金融的激勵約束機制。
　　二是強化碳核算和環境信息披露要求。進一步健全企業碳核算體系，對標國際先進做法研究
建立金融機構碳核算方法學，推動制定國家標準。
　　三是完善激勵約束機制，充分體現政策連續性。健全綠色低碳發展的貨幣政策支持。繼續用
好碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款，支持經濟綠色低碳轉型。進一步提升綠
色金融評價的有效性和針對性，完善指標體系，研究將綠色金融和轉型金融業績、氣候相關金融
風險、綠色機制建設、綠色金融和轉型金融服務、氣候環境效益等指標逐步納入評價體系；將更
多成熟的產品和業務納入評價範圍；拓展評價結果應用場景，將評價結果與綠色金融和轉型金融
支持政策相掛鈎。
　
＊鼓勵發展私募股權（ＰＥ）、風險投資（ＶＣ）等金融產品＊
　
　　四是豐富金融產品和服務體系。大力發展轉型金融產品和市場。根據轉型主體、轉型階段、
資金用途等不同，研究開發有針對性的轉型金融產品，支持可持續發展掛鈎債券發展，綜合利用
信貸、債券、股權投資、信託等多樣化工具為轉型活動提供金融支持。鼓勵發展私募股權
（ＰＥ）、風險投資（ＶＣ）、併購基金、債轉股、夾層投資等風險包容性較大的金融產品。加
快發展全國碳排放權交易市場。健全碳市場交易機制和交易規則，明確登記、交易、結算等各項
制度。積極研究與碳排放權掛鈎的各種金融產品。
　　五是充分調動基層積極性和首創精神，以地方先行先試推動綠色金融和轉型金融全局發展。

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