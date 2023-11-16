《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家外匯管理局１５日發表專欄文章《穩

步推進外匯領域高水平開放 不斷提升跨境投融資便利化水平》，稱要推進境外上市、境外機構

投資者投資境內證券市場等法規修訂，穩慎推進股權投資基金跨境投資試點，吸引更多外資金融

機構和長期資本來華展業興業。研究擴大跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，探索支持跨國

公司財資中心建設。支持上海、香港國際金融中心建設和區域開放創新。

文章稱，以支持科技創新和中小微企業為重點，持續推進跨境投融資便利化。擴大跨境貿易

投資高水平開放試點，加快出台促進跨境貿易投資便利化的一攬子政策舉措，全面推廣高新技術

、「專精特新」和科技型中小企業跨境融資便利化政策。在全國推廣銀行辦理本外幣資本項目業

務數字化服務政策。

強化開放監管能力建設。堅持統籌金融開放和安全，將風險防控與推進改革、擴大開放一體

謀劃、一體推進。健全事中事後監管工作機制，探索創新監管方式方法，提升監管科技水平，優

化系統監測指標，提高系統監測預警效率。加強協同監管，強化部門間溝通協作。

