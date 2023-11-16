《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》前三季度國內生產總值同比增長５﹒２％

，國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超在例行發布會表示，看中國經濟形勢，不僅要

看「形」，更要看「勢」。前三季度中國ＧＤＰ同比增長５﹒２％，其中三季度環比增長

１﹒３％，較二季度提高０﹒８個百分點。１０月份以來，經濟總體保持回升向好態勢。



＊推動新增發１萬億國債等政策落地見效＊



下一步，將推動新增發１萬億國債等已出台宏觀政策持續落地見效，加強政策預研儲備，推

動經濟在質的有效提升和量的合理增長基礎上實現高質量發展。將著力做到「四個持續」：首先

，是持續擴大國內需求。穩步恢復和擴大大宗消費，推動服務消費保持較快增長，大力推動在城

市社區中嵌入養老、托育等服務設施。加快組織實施新增發１萬億國債項目建設，盡早形成實物

工作量。持續推進「十四五」規劃１０２項重大工程等重大項目實施，加快「平急兩用」公共基

礎設施建設，強化重點民間投資項目要素保障，滾動向民間資本推介項目。

第二個方面，是持續支持企業高質量發展。加快推進傳統產業改造提升，培育壯大戰略性新

興產業，激發數字經濟創新發展新動能。加快建設全國統一大市場，加快清理妨礙統一市場和公

平競爭的政策措施，落實促進民營經濟發展壯大各項舉措，有效解決企業提出的訴求和建議。



＊突出抓好重點地區災後恢復重建＊



第三個方面，是持續做好歲末年初民生保障工作。強化落實就業優先政策，做好高校畢業生

、農民工等重點群體就業工作。暢通重要民生商品流通，維護重要民生商品市場供應和價格穩定

。加強迎峰度冬煤電油氣運保障，確保群眾安全溫暖過冬。突出抓好重點地區災後恢復重建。

第四個方面，是持續強化政策統籌協調。統籌做好今明兩年宏觀政策的有效銜接，做好明年

政策靠前發力的各項準備工作，注重政策的組合性、協同性、精準性，確保明年經濟開好局、起

好步。持續做好新出台政策與宏觀政策取向一致性評估，強化各類政策協調配合。同時，做好「

十四五」規劃實施中期評估工作，強化對「十四五」後半程經濟社會發展的引導作用。

