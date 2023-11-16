《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》《上海證券報》引述業內人士指，農業銀

行（０１２８８）（滬：６０１２８８）董事會秘書韓國強將赴農業銀行上海市分行擔任行長，

目前正在走流程階段，原上海市分行行長陳其昌到齡退任。

公開資料顯示，現年５６歲的韓國強擁有蘭州大學工商管理碩士學歷，是正高級經濟師。他

於２０２０年１１月起任農業銀行董事會秘書，曾擔任農業銀行甘肅省分行行長助理、副行長、

行長，重慶市分行行長等職。

