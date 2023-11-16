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16/11/2023 18:19

《國企紅籌》太保：首十月壽險累計原保險業務收入按年增５﹒８％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）公布，於今年
１月１日至１０月３１日期間，子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為
２１４５﹒２９億元人民幣，按年增長５﹒８％；子公司中國太平洋財產保險股份有限公司累計
原保險業務收入為１６０９﹒９９億元人民幣，按年增長１１﹒７％。（ａｃ）
　
　
　
　

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