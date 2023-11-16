《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平抵達舊金山（三藩市）舉行中美元首會晤

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當地時間１１月１４日下午，國家主席習近平乘專機抵達美國舊金山，應邀同美國總統拜登舉行

中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。



中證監：大力推進投資端改革

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１１月１５日，中證監副主席方星海在２０２３年上海證券交易所國際投資者大會上表示，中證

監將大力推進投資端改革，加快打造一支強大的內資投資者隊伍，形成內資、外資競相投資的良

好局面。



經濟復甦動能持續增強

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國家統計局１５日發布的數據顯示，１０月社會消費品零售總額同比增長７﹒６％，增速比上月

加快２﹒１個百分點；全國規模以上工業增加值同比增長４﹒６％，比上月加快０﹒１個百分點

。國家統計局新聞發言人劉愛華說：「總的來看，１０月，國民經濟持續恢復向好，主要指標持

續改善，經濟運行總體平穩。」





《上海證券報》



習近平抵達舊金山舉行中美元首會晤

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當地時間１１月１４日下午，國家主席習近平乘專機抵達美國舊金山，應邀同美國總統拜登舉行

中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。



２０２３上交所國際投資者大會開幕

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以「構建新發展格局，推動高質量發展」為主題，２０２３上海證券交易所國際投資者大會１１

月１５日在滬開幕。中證監副主席方星海、上海市副市長解冬和上交所理事長邱勇為大會致開幕

辭，上交所總經理蔡建春主持開幕式。



１０月多個經濟指標增速回升

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國家統計局１５日發布的數據顯示，１０月工業、服務業、消費等多項生產需求指標同比增速較

９月回升，經濟運行總體延續持續恢復向好態勢。專家分析，宏觀調控的組合政策效果將進一步

顯現，去年基數比較低，今年四季度經濟指標的同比增速有望抬升。





《證券時報》



推進生態文明建設需要處理好幾個重大關係

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１１月１６日出版的第２２期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的重要文章《推進生態文明建

設需要處理好幾個重大關係》。文章強調，隨著新時代生態文明建設實踐的深入推進，我們對生

態文明建設的規律性認識不斷深化。



生產需求指標增速回升，１０月經濟持續恢復向好

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國務院新聞辦公室１５日舉行１０月國民經濟運行情況新聞發布會。數據顯示，１０月份工業生

產和市場銷售增長加快，固定資產投資規模繼續擴大，服務業增勢良好，大城市城鎮調查失業率

下降。



內外資機構齊發聲，看好中國經濟和Ａ股走勢

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近日，多家證券公司召開２０２４年度策略會，對明年的經濟和資本市場走勢進行展望。各家券

商普遍對２０２４年國內經濟增長持較為樂觀態度，部分券商預計明年經濟增速目標在５％左右

，甚至有望達到５％以上，Ａ股有望企穩回升。

（ｌｃ）

