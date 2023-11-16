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AH股新聞

16/11/2023 08:03

《神州頭條》財經報章頭版摘要：１０月多個經濟指標增速回升

　　《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平抵達舊金山（三藩市）舉行中美元首會晤
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１１月１４日下午，國家主席習近平乘專機抵達美國舊金山，應邀同美國總統拜登舉行
中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。
　
中證監：大力推進投資端改革
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１１月１５日，中證監副主席方星海在２０２３年上海證券交易所國際投資者大會上表示，中證
監將大力推進投資端改革，加快打造一支強大的內資投資者隊伍，形成內資、外資競相投資的良
好局面。
　
經濟復甦動能持續增強
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局１５日發布的數據顯示，１０月社會消費品零售總額同比增長７﹒６％，增速比上月
加快２﹒１個百分點；全國規模以上工業增加值同比增長４﹒６％，比上月加快０﹒１個百分點
。國家統計局新聞發言人劉愛華說：「總的來看，１０月，國民經濟持續恢復向好，主要指標持
續改善，經濟運行總體平穩。」
　
　
《上海證券報》
　
習近平抵達舊金山舉行中美元首會晤
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
當地時間１１月１４日下午，國家主席習近平乘專機抵達美國舊金山，應邀同美國總統拜登舉行
中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。
　
２０２３上交所國際投資者大會開幕
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以「構建新發展格局，推動高質量發展」為主題，２０２３上海證券交易所國際投資者大會１１
月１５日在滬開幕。中證監副主席方星海、上海市副市長解冬和上交所理事長邱勇為大會致開幕
辭，上交所總經理蔡建春主持開幕式。
　
１０月多個經濟指標增速回升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家統計局１５日發布的數據顯示，１０月工業、服務業、消費等多項生產需求指標同比增速較
９月回升，經濟運行總體延續持續恢復向好態勢。專家分析，宏觀調控的組合政策效果將進一步
顯現，去年基數比較低，今年四季度經濟指標的同比增速有望抬升。
　
　
《證券時報》
　
推進生態文明建設需要處理好幾個重大關係
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１１月１６日出版的第２２期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的重要文章《推進生態文明建
設需要處理好幾個重大關係》。文章強調，隨著新時代生態文明建設實踐的深入推進，我們對生
態文明建設的規律性認識不斷深化。
　
生產需求指標增速回升，１０月經濟持續恢復向好
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院新聞辦公室１５日舉行１０月國民經濟運行情況新聞發布會。數據顯示，１０月份工業生
產和市場銷售增長加快，固定資產投資規模繼續擴大，服務業增勢良好，大城市城鎮調查失業率
下降。
　
內外資機構齊發聲，看好中國經濟和Ａ股走勢
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，多家證券公司召開２０２４年度策略會，對明年的經濟和資本市場走勢進行展望。各家券
商普遍對２０２４年國內經濟增長持較為樂觀態度，部分券商預計明年經濟增速目標在５％左右
，甚至有望達到５％以上，Ａ股有望企穩回升。
（ｌｃ）

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