《鍾之日記》１１月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國國家主席習近平同美國總統拜登在三藩市時隔一年舉行中美元首會晤，中方對有關會談

寄予厚望，不過從雙方會後反應來看，中美在重大問題上無法達成共識，中美關係僅從冰點回升

，而非全面修復，兩國之間「脫勾斷鏈」的風險仍存。在拜登會後接受記者訪問後，氣氛更重新

變冷，資本市場獲利回吐心態主導Ａ股。

滬深股市今早窄幅低開，金融、半導體、新能源、醫藥等板塊盤中擴大跌幅，午後滬市靠穩

，全日收低０﹒７１％，報３０５０﹒９３點，中斷三連升，不過深市則愈踩愈深，深成指挫

１﹒２３％，失萬點關口，創業板指更插水１﹒８５％。

交投氣氛亦出乎預期般冷淡，兩市全日成交８５０７億元人民幣，按日大跌１４％；陸股通

淨流出２１﹒９億元。

中美元首同意推動和加強各領域對話合作，包括將在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、

中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話；兩國同意

就人工智能問題建立政府間對話；成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作；兩國同意明年早些

時候進一步大幅增加航班，並擴大民間各界交流。

習近平之後出席美國友好團體聯合舉行的歡迎晚宴並發表演講，他表示中國從不賭美國輸，

從不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國。同樣，美國

也不要賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國。



＊港股回吐但守指標線，關注印花稅下調生效＊



港股先行高開，惟中美元首會晤破冰程度未如外界預期，投資者趁快出貨，恒生指數盤中低

走，收報１７８３２，跌２４６點或跌１﹒４％，不過仍然守住１０天線和５０天線，主板成交

近１１５２億元。值得留意的是，明日港股印花稅下調將生效，關注此舉能否提振沉悶多時的港

股市場。

白宮在會後聲明指，拜登強調中美兩國處於競爭關係，美國將繼續在本國投資，並與世界各

地的盟友和夥伴協同。拜登還對中方提出了對不公平貿易做法、非市場經濟行為以及對美國公司

懲罰性行動的持續關切，稱這些做法傷害了美國工人和家庭。拜登稱美國將繼續採取必要行動，

以防止先進的美國技術被用來破壞美國安全，但同時又不會對兩國貿易和投資造成過度限制。



＊銀十不再樓價跌，龍湖評級變垃圾級＊



內地房地產企業暴雷一浪接一浪，就連還未違約的一線房企，其流動性狀況亦開始遭外界質

疑。穆迪將龍頭房企龍湖集團（００９６０）無擔保優先債務評級從Ｂａａ３下調至Ｂａ２，即

「垃圾級」，評級展望為負面，此前評級正在進行下調審查，同時目的撤銷對龍湖的Ｂａａ３發

行人評級，將公司調整為Ｂａ１公司家族評級。穆迪預計龍湖的合約銷售、信用指標、財務靈活

性和流動性緩衝將在未來１２－１８個月內下降，從而導致評級下調。龍湖（００９６０）全日

價跌１﹒５％，報１２﹒８４元。

內地樓市基本面出現反轉，曾經的「金九銀十」已成老黃曆。國家統計局今日公布１０月

７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，《路透》根據國家統計局公布的數據測算，１０月

７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比降０﹒１％，與上月持平，環比下降０﹒３％，降幅

較上月擴大０﹒１個百分點；同環比均為連續四個月下降。

內房股普遍跌，碧桂園（０２００７）跌２﹒５％，潤地（０１１０９）走低２％，恒大

（０３３３３）跌１﹒８％，中海外（００６８８）跌１﹒１％，萬科企業（０２２０２）跌

１％。

另外，深圳今日掛出兩宗宅地，採取「單限單競＋搖號」方式，僅限地價、競地價，達到最

高限制地價後通過搖號方式確定競得人，但取消了此有關限制普通商品房銷售價格的競拍規則，

是深圳自２０１６年開啟新房限價後首次出現重大變化。



＊刷短視頻要收費？快手憧憬錢進進＊



近年來，以抖音、快手（０１０２４）為代表的短視頻平台快速發展，拿出手機刷刷短視頻

成為許多人的休閒一刻。不過抖音近期開始測試付費服務，免費刷視頻的時代或將終結。

抖音付費新功能即用戶在觀看部分視頻時，需要付費才能解鎖全部內容，據悉範圍包括短劇

、知識、日常、娛樂等幾乎全品類內容。

雖然抖音官方表示付費與否取決於帳戶作者是否開啟這一功能，收費標準亦由作者自行決定

，但平台或將就付費觀看功能收取３０％的技術服務費。內媒採訪相關平台博主，有博主表示付

費觀看確實讓作者感覺更有「奔頭」，願意投入更多精力進行創作。

短視頻龍頭之一的快手（０１０２４）今日收漲３％，同樣布局視頻業務的騰訊

（００７００）升０﹒７％。

至於昨喜獲工信部發出新車「准生證」的小米（０１８１０）表現不佳，消息未能支持股價

，今日大跌６﹒５％。另據工信部公告，小米上榜的兩款純電動車，申報企業為北京汽車集團越

野車有限公司，為其代工的北汽（０１９５８）亦微跌０﹒４％。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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