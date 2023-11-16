《經濟通通訊社１６日專訊》人行昨日開展１４５００億元（人民幣．下同）中期借貸便利

（ＭＬＦ）操作，中標利率維持在２﹒５％。由於本月有８５００億元ＭＬＦ到期，本次ＭＬＦ

操作實現超額平價續作，淨投放規模達６０００億元。

《上海證券報》引述多位分析人士表示，ＭＬＦ大幅超額續作，有助於保持銀行體系流動性

合理充裕，支持銀行加大對實體經濟的信貸投放，釋放穩增長信號。後續來看，穩健的貨幣政策

將與財政政策協同配合，降準仍可期待。

招聯首席研究員董希淼認為，四季度應繼續加大貨幣政策實施力度，繼續推動政策利率下行

，實施全面降準或定向降準，適度降低存款利率，壓降銀行資金成本，引導貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）下降５至１０個點子，推動市場主體融資成本穩中有降，進一步鞏固宏觀經濟恢復向

好的態勢。

光大證券固收首席分析師張旭亦表示，當前至年底之間擇機降準也許是個不錯的選擇。降準

有助於降低金融機構的資金成本，緩解其淨息差的壓力，增強金融支持實體經濟的可持續性。考

慮到１萬億元國債增發會給年末銀行體系流動性帶來進一步的壓力，降準可以更好地與財政政策

進行配合，為政府債券發行提供適宜的流動性環境。（ｌｃ）

