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AH股新聞

16/11/2023 09:01

【提振Ａ股】多家內地券商策略會上看好中國經濟和Ａ股走勢

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據內媒報道，華泰證券、開源證券、光大證券、信達證券、華
金證券、申萬宏源證券等多家券商近日召開２０２４年度策略會，對明年的經濟和資本市場走勢
進行展望。各券商普遍對２０２４年國內經濟增長持較為樂觀態度，部分券商預計明年經濟增速
目標在５％左右，甚至有望達到５％以上，Ａ股有望企穩回升。
　　具體來看，申萬宏源首席經濟學家楊成長指出，中國經濟進入新一輪平穩增長期，當前經濟
需求端結構調整基本到位，金融市場環境邊際改善，房地產轉型仍需耐心但不宜過分悲觀。同時
，科技化、數字化、綠色化將提高經濟增長質量，其中，科技化提升產業核心競爭力，數字化加
速資源流動，綠色化提升經濟發展可持續性。
　　光大證券首席經濟學家高瑞東表示，２０２４年國內經濟將持續恢復，增速目標預計在５％
左右，出口大概率在２０２３年四季度回正，但２０２４年一季度基數壓力較大，房地產投資有
望在２０２４年三季度回正。
　　華泰證券研究所首席宏觀經濟學家易峘預計，２０２４年經濟增長將呈現比較平穩的狀態，
總體來看結構調整還將持續，但積極的政策取向已經出現，包括可能的保障房相關建設會承托經
濟下行的壓力。
　　開源證券宏觀經濟首席分析師何寧表示，２０２４年經濟形勢總體積極，中國ＧＤＰ增長有
望達到５％以上，重點關注宏觀面的三大主線，一是美國經濟的強弱以及對美聯儲政策的影響；
二是國內政策方面，寬財政寬貨幣；三是城中村為庫存周期反轉助力是最大的主線。
　　中金公司預計，明年財政和准財政將繼續發力，可能從逆周期往跨周期遞進。預計２０２４
年全年實際ＧＤＰ增速可能為５％左右，下半年或略高於上半年。從復合增速來看，２０２４年
經濟既不是緩慢復甦，也非跳躍式復甦，而是逐步加快的態勢。（ｌｃ）

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