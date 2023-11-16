《經濟通通訊社１６日專訊》近兩個月來，鐵礦石期貨主力合約偏強運行，一路上漲，截至

１１月１３日收市，鐵礦石期貨主力合約報每噸９６６﹒５元人民幣，較今年９月的低點上漲

１８％，價格衝擊至近兩年來最高位。

針對近期鐵礦石價格出現異動上漲的情況，發改委昨日表示，發改委價格司派員赴大連商品

交易所，共同研究加強鐵礦石市場監管工作。

消息發布後，鐵礦石主力合約昨晚短線跳水，跌幅達２﹒８％，報每噸９５３元人民幣。

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