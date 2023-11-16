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AH股新聞

16/11/2023 08:27

【習拜會】習近平：中美不打交道不行，想改變對方不切實際

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國國家主席習近平和美國總統拜登，當地時間周三（１５日
）在加州三藩市私人莊園面對面會談。
　　習近平在會見時發表開幕致辭稱，中美關係從來不是一帆風順的，總是在曲折中向前發展。
兩個大國不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。
　　習近平表示，世界經濟開始復甦，但動力不足，產業鏈供應鏈受到干擾，保護主義抬頭，這
些問題十分突出。作為世界上最重要的雙邊關係，中美關係要放在世界百年變局加速演進這個大
背景下來思考和謀劃，為兩國人民帶來福祉，為人類進步展現擔當。
　
＊地球容得下中美兩國，各自的成功是彼此機遇＊
　
　　習近平說：「我還是那個看法，大國競爭不是這個時代的底色，解決不了中美兩國和世界面
臨的問題。這個地球容得下中美兩國，我們各自的成功是彼此的機遇。中美兩國歷史文化、社會
制度、發展道路不同，這是客觀現實。但只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可
以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道。」
　　他還表示，兩國元首是中美關係的掌舵者，擔負著沉甸甸的責任。期待今次與拜登就事關中
美關係的戰略性、全局性、方向性問題，事關世界和平和發展的重大問題深入交換意見，達成新
的共識。（ｒｙ）

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