《經濟通通訊社１６日專訊》中國國家主席習近平和美國總統拜登，當地時間周三（１５日

）在加州三藩市私人莊園面對面會談。

習近平在會見時發表開幕致辭稱，中美關係從來不是一帆風順的，總是在曲折中向前發展。

兩個大國不打交道是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果是誰都不能承受的。

習近平表示，世界經濟開始復甦，但動力不足，產業鏈供應鏈受到干擾，保護主義抬頭，這

些問題十分突出。作為世界上最重要的雙邊關係，中美關係要放在世界百年變局加速演進這個大

背景下來思考和謀劃，為兩國人民帶來福祉，為人類進步展現擔當。



＊地球容得下中美兩國，各自的成功是彼此機遇＊



習近平說：「我還是那個看法，大國競爭不是這個時代的底色，解決不了中美兩國和世界面

臨的問題。這個地球容得下中美兩國，我們各自的成功是彼此的機遇。中美兩國歷史文化、社會

制度、發展道路不同，這是客觀現實。但只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可

以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道。」

他還表示，兩國元首是中美關係的掌舵者，擔負著沉甸甸的責任。期待今次與拜登就事關中

美關係的戰略性、全局性、方向性問題，事關世界和平和發展的重大問題深入交換意見，達成新

的共識。（ｒｙ）

