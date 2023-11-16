《經濟通通訊社１６日專訊》美國時間１１月１５日，中國國家主席習近平同美國總統拜登

在三藩市菲洛麗莊園舉行中美元首會晤。中美雙方均對會晤抱正面態度，中國官媒社評指，只要

雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，完全可以超越分歧，找到兩個大國正確相處之道，中

美關係的前途是光明的，拜登會後表示，重視與習近平的談話，雙方取得了真正的進展。

滬深股市今早窄幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１９％，報３０６６﹒８６點，

深成指低開０﹒２４％，創業板指低開０﹒１６％，券商股造好，科技股走低。

人民銀行今日進行３７７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒８％，

公開市場今日有２０２０億元逆回購到期，即今日淨投放１７５０億元。

中美元首同意推動和加強各領域對話合作，包括將在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、

中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話；兩國同意

就人工智能問題建立政府間對話；成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作；兩國同意明年早些

時候進一步大幅增加航班，並擴大兩國之間教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流。

會議上，習近平闡述了台灣問題上的原則立場，他指出，台灣問題始終是中美關係中最重要

、最敏感的問題，美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中

國和平統一。習近平強調，中國終將統一，也必然統一。

另外，據《路透》報道，中國反對在亞太經合組織（ＡＰＥＣ）的貿易與投資政策上，加入

可持續性與包容性等內容。（ｅｙ）

