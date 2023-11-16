《經濟通通訊社１６日專訊》美國時間１１月１５日，中國國家主席習近平同美國總統拜登

在三藩市菲洛麗莊園舉行中美元首會晤。不過有分析認為中美關係僅從冰點回升，而非全面修復

，兩國之間「脫勾斷鏈」的風險仍存。獲利回吐心態主導Ａ股，滬深股市今早窄幅低開，滬綜指

中斷三連升，在金融、半導體、新能源、醫藥等板塊拖累下擴大跌幅，半日收低０﹒６４％，報

３０５３﹒１３點，深成指挫１﹒０９％，創業板更插水１﹒６８％。

兩市半日成交５３９４億元（人民幣．下同），較上日（１５日）同時段成交大減超過千億

或１６﹒７％。陸股通淨流出近２７億元。

中美元首同意推動和加強各領域對話合作，包括將在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、

中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話；兩國同意

就人工智能問題建立政府間對話；成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作；兩國同意明年早些

時候進一步大幅增加航班，並擴大兩國之間教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流。



＊上月房價跌幅擴，內房站不穩＊



國家統計局今日公布１０月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家

統計局公布的數據測算，１０月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比降０﹒１％，與上月

持平，環比下降０﹒３％，降幅較上月擴大０﹒１個百分點；同環比均為連續四個月下降。另外

，穆迪將龍頭放棄龍湖集團（００９６０）無擔保優先債務評級從Ｂａａ３下調至Ｂａ２，即垃

圾級，評級展望為負面。

地產股早段跌幅居前，半日跌幅收窄。新城控股（滬：６０１１５５）、招商蛇口

（深：００１９７９）跌１﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）跌１﹒４％，金地集團

（滬：６００３８３）走低１﹒１％，萬科Ａ（深：０００００２）跌０﹒９％。

據內媒引述消息指，近日監管部門向相關保險公司傳達了關於部分短期健康險產品開發規則

的通知，對部分醫療保險產品保額設上限。保險股盤中跳水，中國太保（滬：６０１６０１）跌

２﹒３％，中國人壽（滬：６０１６２８）、新華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒６％，中國

平安（滬：６０１３１８）跌１﹒３％。



＊小米汽車快開車，北汽藍谷漲４％＊



中國工信部發布《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第３７７批），新產品公示名單中

包括兩款「小米」品牌的純電動車，申報企業為北京汽車集團越野車有限公司，資料顯示該公司

為北汽集團的越野車業務板塊。

北汽集團旗下北汽藍谷（滬：６００７３３）目前股價急升４％，報７﹒５７元；其他曾公

開透露進入小米汽車供應鏈的企業股價亦大漲，鵬翎股份（深：３００３７５）飆升１４﹒５％

，奧特佳（深：００２２３９）漲停，一汽富維（滬：６００７４２）漲３﹒４％，聯測科技

（滬：６８８１１３）升３﹒１％。（ｅｙ）



