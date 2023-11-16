《經濟通通訊社１６日專訊》中國國家主席習近平同美國總統拜登在三藩市舉行中美元首會

晤，不過有分析認為雙方在重大問題上無法達成共識，中美關係僅從冰點回升，而非全面修復，

兩國之間「脫勾斷鏈」的風險仍存。在拜登會後接受記者訪問後，氣氛更重新變冷，資本市場獲

利回吐心態主導Ａ股。

滬深股市今早窄幅低開，金融、半導體、新能源、醫藥等板塊盤中擴大跌幅，午後滬市靠穩

，全日收低０﹒７１％，報３０５０﹒９３點，中斷三連升，不過深市則愈踩愈深，深成指挫

１﹒２３％，失萬點關口，創業板指更插水１﹒８５％。

交投氣氛亦出乎預期般冷淡，兩市全日成交８５０７億元（人民幣．下同），按日大跌

１４％；陸股通淨流出２１﹒９億元。

中美元首同意推動和加強各領域對話合作，包括將在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、

中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話；兩國同意

就人工智能問題建立政府間對話；成立中美禁毒合作工作組，開展禁毒合作；兩國同意明年早些

時候進一步大幅增加航班，並擴大兩國之間教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流。

習近平之後出席美國友好團體聯合舉行的歡迎晚宴並發表演講，他表示中國從不賭美國輸，

從不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國。同樣，美國

也不要賭中國輸，不要干涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國。



＊半導體領跌，拜登關注技術安全＊



拜登在雙方會晤中，對中方不公平貿易做法、非市場經濟行為以及對美國公司懲罰性行動的

持續關切，稱這些做法傷害了美國工人和家庭。拜登稱美國將繼續採取必要行動，以防止先進的

美國技術被用來破壞美國安全。半導體板塊急挫，甬矽電子（滬：６８８３６２）瀉１１﹒２％

，文一科技（滬：６００５２０）跌７﹒６％，芯海科技（滬：６８８５９５）跌５﹒５％，炬

芯科技（滬：６８８０４９）走低４﹒１％，源杰科技（滬：６８８４９８）跌４％，中芯國際

（滬：６８８９８１）價跌１﹒７％。

習近平表示，中美兩國將增加客運直航航班，舉辦中美旅遊高層對話，優化簽證申請流程等

。旅遊板塊上揚，眾信旅遊（深：００２７０７）漲４﹒３％，中青旅（滬：６００１３８）升

１﹒３％國旅聯合（滬：６００３５８）升１﹒１％，凱撒旅遊（深：０００７９６）揚

０﹒５％。

市況震盪疊加監管因素，保險股領跌，中國太保（滬：６０１６０１）跌１﹒８％，中國人

保（滬：６０１３１９）跌１﹒７％，新華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒２％，中國平安

（滬：６０１３１８）走低１﹒１％。



＊抖音概念落鑊，試水付費影片服務＊



抖音據報近期開始測試視頻內容付費服務，抖音概念股聞聲急漲，佳雲科技

（深：３００２４２）２０％漲停，天龍集團（深：３０００６３）升１４﹒６％，廣博股份

（深：００２１０３）、引力傳媒（滬：６０３５９８）、省廣集團（深：００２４００）、麗

尚國潮（滬：６００７３８）等齊齊漲停。

新能源概念昨日急落鑊，但只是「一日遊」行情，今日全線回吐。鋰電池概念方面，龍頭寧

德時代（深：３００７５０）跌１﹒８％，天鐵股份（深：３００５８７）挫５﹒７％，曼恩斯

特（深：３０１３２５）跌５﹒２％，索通發展（滬：６０３６１２）跌４﹒１％。鋰礦概念方

面，億緯鋰能（深：３０００１４）跌３﹒２％，華友鈷業（滬：６０３７９９）跌２﹒７％，

天齊鋰業（深：００２４６６）跌２﹒５％。

（ｅｙ）







表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５７２﹒３６ －０﹒９７

上證綜合指數 ３０５０﹒９３ －０﹒７１ ３２９３﹒６４

上證Ａ股指數 ３１９８﹒７３ －０﹒７１

深證成份指數 ９９５４﹒４０ －１﹒２３ ５２１２﹒８３

深圳創業板指數 １９７８﹒１２ －１﹒８５

上證Ｂ股指數 ２３１﹒９８ ＋０﹒３６ ０﹒５８

深證Ｂ股指數 １０８１﹒６３ －０﹒２６ ０﹒４５

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