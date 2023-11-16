《經濟通通訊社１６日專訊》中國國家主席習近平和美國總統拜登當地時間１１月１５日（

周三）、即香港時間凌晨３時許在美國三藩市以南菲洛麗莊園會面。據《中央電視台》報道，中

共中央政治局委員、外交部長王毅向媒體介紹情況並答問。

王毅表示，習近平是應拜登總統邀請，赴美舉行兩國元首三藩市會晤，同時應邀出席亞太經

合組織領導人非正式會議。王毅指，兩國元首在會晤中「談得很好，很全面，也很深入」。

王毅指出會晤有三個特點，第一是具戰略性。不同於本次ＡＰＥＣ期間的雙邊會見安排，拜

登向習近平專門發出了一份舉行會晤的單獨元首邀請，美方特別表示這是一場中美「峰會」。可

以說，無論從會晤安排的獨特性，中美兩國和國際社會的關注度，還是會晤本身的重要性而言，

這都是一次具有戰略意義和深遠影響的元首峰會。

第二是歷史性。王毅指，這次會晤是在中美關係處於關鍵階段的大背景下舉行的，國際社會

比以往任何時候都需要一個穩定的中美關係。習近平時隔６年再次訪美，兩國元首時隔１年再次

面對面會晤，凸顯了中美元首外交的歷史傳承和時代價值，也延續了習近平同拜登多年來的友好

交往，必將成為中美關係史中的里程碑，當今國際關係中的大事件。

第三是引領性。王毅表示，兩國元首面對面深度交流，就樹立彼此正確認知、妥善管控分歧

、推進對話合作等最突出問題提出指導性意見，就應對巴以衝突、烏克蘭危機以及氣候變化、人

工智能等全球性挑戰進行全方位溝通，進一步探討了中美兩個大國的正確相處之道，進一步明確

了中美共同肩負的大國責任，形成了面向未來的「舊金山願景」，為實現中美關係的健康、穩定

、可持續發展指明了方向，規劃了藍圖。（ｅｙ）







