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AH股新聞

16/11/2023 12:42

【習拜會】王毅：習近平稱美國要做出正確歷史選擇，冀兩國做夥伴

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國國家主席習近平和美國總統拜登當地時間１１月１５日（
周三）、即香港時間凌晨３時許在美國三藩市以南菲洛麗莊園會面。據《中央電視台》報道，中
共中央政治局委員、外交部長王毅向媒體介紹情況並答問。
　　王毅表示，習近平在會上全面闡述了中方對於穩定改善中美關係的權威立場，最重要有以下
幾個方面：
　　一是要做出正確歷史選擇。「中美到底是夥伴還是對手？是互利合作還是對立對抗？這是一
個根本性的問題，不能犯顛覆性錯誤。」王毅引述習近平指，歷史是最好的教科書，現實是最好
的清醒劑。中方希望兩國做夥伴，在符合雙方利益的合作議程上積極行動，在國際和多邊場合良
性互動，這樣中美關係的前途就會是光明的。
　　二是要找到正確相處之道。王毅引述習近平指，中美歷史文化、社會制度不同，但不打交道
是不行的，想改變對方是不切實際的，衝突對抗更是誰都無法承受的。正確的做法是堅持相互尊
重、和平共處、合作共贏。這三項原則既是從半個世紀來中美關係提煉的重要經驗，也是歷史上
大國衝突對抗帶來的深刻啟示，應該成為中美雙方共同努力的方向。
　　三是要開辟舊金山願景。王毅引述習近平指，中美要共同樹立正確認知，共同有效管控分歧
，共同推進互利合作，共同承擔大國責任，共同促進人文交流。這「五個共同」相當於為中美關
係的穩定發展澆築起五根支柱，開辟了中美關係面向未來的新願景。（ｅｙ）

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