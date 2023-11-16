《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布１０月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動
情況。國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀數據指出，１０月７０個大中城市商品住宅銷售價
格環比下降城市個數略增，各線城市商品住宅銷售價格環比下降、同比漲跌互現。
＊一線城市樓價集體跌，僅上海新樓稍升＊
從環比看，１０月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降０﹒３％，其
中北京、廣州和深圳環比分別下降０﹒４％、０﹒７％和０﹒５％，上海環比上漲０﹒２％；二
手住宅環比由上月上漲０﹒２％轉為下降０﹒８％，其中北京、上海、廣州和深圳環比分別下降
１﹒１％、０﹒８％、０﹒８％和０﹒５％。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒２％
，降幅比上月收窄０﹒１個百分點；二手住宅環比下降０﹒５％，降幅與上月相同。三線城市新
建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降０﹒５％和０﹒６％，降幅比上月分別擴大０﹒２
和０﹒１個百分點。
１０月，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有５６個
和６７個，均比上月增加２個。
＊二線城市新樓價格同比漲幅擴大＊
從同比看，１０月，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲０﹒４％，漲幅比上月回落
０﹒３個百分點，其中北京和上海同比分別上漲２﹒１％和４﹒４％，廣州和深圳同比分別下降
２﹒０％和２﹒８％；二手住宅同比下降１﹒９％，降幅比上月擴大０﹒５個百分點，其中北京
、上海、廣州和深圳同比分別下降０﹒２％、２﹒３％、３﹒９％和１﹒３％。二線城市新建商
品住宅銷售價格同比上漲０﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點；二手住宅同比下降
３﹒３％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分
別下降１﹒５％和３﹒６％，降幅均比上月擴大０﹒１個百分點。
１０月，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比下降城市有４７個，比上月增加２
個；二手住宅同比下降城市有６７個，個數與上月相同。（ｓｌ）
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