《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布１０月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動

情況。國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀數據指出，１０月７０個大中城市商品住宅銷售價

格環比下降城市個數略增，各線城市商品住宅銷售價格環比下降、同比漲跌互現。



＊一線城市樓價集體跌，僅上海新樓稍升＊



從環比看，１０月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉為下降０﹒３％，其

中北京、廣州和深圳環比分別下降０﹒４％、０﹒７％和０﹒５％，上海環比上漲０﹒２％；二

手住宅環比由上月上漲０﹒２％轉為下降０﹒８％，其中北京、上海、廣州和深圳環比分別下降

１﹒１％、０﹒８％、０﹒８％和０﹒５％。二線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒２％

，降幅比上月收窄０﹒１個百分點；二手住宅環比下降０﹒５％，降幅與上月相同。三線城市新

建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降０﹒５％和０﹒６％，降幅比上月分別擴大０﹒２

和０﹒１個百分點。

１０月，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分別有５６個

和６７個，均比上月增加２個。



＊二線城市新樓價格同比漲幅擴大＊



從同比看，１０月，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲０﹒４％，漲幅比上月回落

０﹒３個百分點，其中北京和上海同比分別上漲２﹒１％和４﹒４％，廣州和深圳同比分別下降

２﹒０％和２﹒８％；二手住宅同比下降１﹒９％，降幅比上月擴大０﹒５個百分點，其中北京

、上海、廣州和深圳同比分別下降０﹒２％、２﹒３％、３﹒９％和１﹒３％。二線城市新建商

品住宅銷售價格同比上漲０﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點；二手住宅同比下降

３﹒３％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分

別下降１﹒５％和３﹒６％，降幅均比上月擴大０﹒１個百分點。

１０月，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比下降城市有４７個，比上月增加２

個；二手住宅同比下降城市有６７個，個數與上月相同。（ｓｌ）

