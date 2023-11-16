《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局今日公布１０月７０個大中城市商品住宅銷售價格

變動情況。《路透》根據國家統計局公布的數據測算，１０月７０個大中城市新建商品住宅價格

指數同比降０﹒１％，與上月持平，環比下降０﹒３％，降幅較上月擴大０﹒１個百分點；同環

比均為連續四個月下降。

經測算，１０月７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有１１個（上月為１５個

）；持平３個（上月１個）；下跌５６個（上月５４個）。

國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀稱，１０月７０個大中城市商品住宅銷售價格環比下

降城市個數略增，各線城市商品住宅銷售價格環比下降、同比漲跌互現。

中指院此前發布的百城房價報告則顯示，１０月百城新建住宅平均價格為每平方米

１６１９５元人民幣，環比上漲０﹒０７％，漲幅較９月擴大０﹒０２個百分點；同比跌幅收窄

至０﹒０２％。

８月底以來中國政府出台了一系列扶持樓市措施：降低存量首套房貸利率；降低首套、二套

最低首付比；包括四個一線城市在內等各地陸續落地「認房不認貸」等。此外，中國多個二線城

市陸續宣布全面取消住房限購政策。（ｓｌ）

