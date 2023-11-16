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AH股新聞

16/11/2023 11:37

抖音整治違規微短劇，要求不得渲染貧富對立、宣揚以暴制暴等

　　《經濟通通訊社１６日專訊》微短劇在內地日漸火熱，廣電總局近日宣布再針對網絡微短劇
開展為期一個月的專項整治工作。抖音則在今日發布《抖音關於打擊違規微短劇的公告》指，近
期累計下架小程序內違規微短劇１１９部，處置違規推廣微短劇的抖音帳號１１８８個，並提出
微短劇及其推廣內容、行為需符合以下要求：
　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１﹒　不得含有宣揚不良價值觀、違反公序良俗的內容　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　包括但不限於鼓吹炫富拜金、渲染貧富對立、大肆描寫不正當婚戀觀　　　　　　　　　　
２﹒　不得含有色情低俗的內容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　包括但不限於隱晦或直接表現性挑逗、性行為　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３﹒　不得宣揚涉黑涉暴內容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　包括但不限於宣揚以暴制暴、極端復仇的心理和行為，渲染血腥暴力，鼓吹黑社會犯罪　　
４﹒　不得發布劣質翻拍、惡搞、醜化民族英雄、歷史人物以及經典文化作品的內容　　　　　
５﹒　不得含有故意審醜、製造獵奇噱頭等博眼球的內容　　　　　　　　　　　　　　　　　
６﹒　不得含有可能引發未成年人模仿的不安全行為、違反社會公德行為、不良導向行為的內容
７﹒　不得通過大量發布同質化的微短劇內容不當博取流量　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　抖音強調，一直在積極促進微短劇行業良性有序發展，鼓勵和推廣優質微短劇，打擊違規低
質微短劇。對於存在違規內容和行為的小程序或帳號，平台將引導整改。拒不整改的，將對違規
的劇集、視頻和帳號進行處置，處罰類型包括但不限於下架違規劇集、刪除或屏蔽違規內容、對
違規帳號禁言或封禁等。（ｓｌ）

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