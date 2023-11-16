《經濟通通訊社１６日專訊》國家安全部今日在微信發表題為《如何化解人工智能帶來的國

家安全挑戰》的文章，強調不能忽視人工智能技術蘊含的潛在風險挑戰，包括數據竊取風險、網

絡攻擊風險、經濟安全風險、「數據投毒」風險、軍事安全風險，認為人工智能技術可成為黑客

、不法分子的的「幫兇」，很可能在不久的將來深刻改變現有國家安全格局。對於如何應對人工

智能風險並把握人工智能發展的戰略主動，有效保障國家安全，文章提出四方面措施－－完善法

律法規、加強前瞻布局、堅決打擊犯罪、推動全球治理。

文章認為，要聚焦人工智能重點領域安全應用、倫理道德約束等方面，制定更多更明確的法

規政策、行業規範，保障人工智能研發和應用中的個人隱私與數據安全，確保人工智能安全、可

靠、可控。此外，要支持以人工智能技術防範人工智能風險，積極發展用於人工智能治理的相關

技術開發與應用，積極構建多方參與的人工智能治理體系。依法打擊利用人工智能進行危害國家

安全的犯罪行為，並督促人工智能行業和用戶個人自覺提升防範意識、遵守法律法規。同時，積

極發揮多邊機制作用，拓展「以人為本」、「智能向善」共識，形成具有廣泛共識的治理框架和

標準規範，推動各國在人工智能治理中加強信息交流和技術合作，共同做好風險防範。

中國國家主席習近平同美國總統拜登在三藩市舉行會晤，雙方同意就人工智能問題建立政府

間對話。（ｓｌ）

