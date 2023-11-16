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AH股新聞

16/11/2023 13:09

【大國博弈】習近平晚宴發言：中國不賭美國輸亦無意挑戰美國

　　《經濟通通訊社１６日專訊》正在訪美的國家主席習近平當地時間周三與美國總統拜登會面
後，出席美國友好團體聯合舉行的歡迎晚宴並發表演講。據外電報道，習近平獲得全場起立鼓掌
。習近平表示，中美關係的大門不能關閉，世界需要中美共同努力。中國已經準備好成為美國的
夥伴和朋友，中國亦無意挑戰美國，將中國視為威脅、對中國玩零和博弈是錯誤的。他重申中美
合作的空間很大，並就芬太尼危機對美國人民深表同情。
　　另據《新華社》報道，習近平在演講中指出，中國從不賭美國輸，從不干涉美國內政，也無
意挑戰和取代美國，樂見一個自信開放、發展繁榮的美國。同樣，美國也不要賭中國輸，不要干
涉中國內政，應該歡迎一個和平、穩定、繁榮的中國。
　
＊未來５年邀５萬名美國青少年到中國交流學習＊
　
　　習近平強調，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。中美關係的未
來是由人民創造的。越是困難的時候，越需要拉緊人民的紐帶、增進人心的溝通，越需要更多的
人站出來為中美關係鼓與呼。他表示，要為人民之間的交往搭建更多橋樑、鋪設更多道路，而不
是設置各種障礙、製造「寒蟬效應」。他歡迎更多美國州長、議員訪華，歡迎美國各界人士到中
國去，同時宣布，為擴大中美兩國人民特別是青少年一代交流，中方未來五年願邀請５萬名美國
青少年到中國交流學習。（ｓｌ）　

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