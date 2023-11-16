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AH股新聞

16/11/2023 17:15

《中國要聞》馬斯克：期待與習近平會面，對中美關係懷希望

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國國家主席習近平在三藩市出席美國友好團體聯合舉辦的歡
迎宴會，ＳｐａｃｅＸ公司ＣＥＯ兼ＣＴＯ、特斯拉公司ＣＥＯ馬斯克亦有份出席宴會。馬斯克
接受《新華社》記者訪問時表示，對中美關係未來發展滿懷希望，希望中美能攜手促進地區繁榮
。他稱他很期待能和習近平會面，之前兩人曾見過一次面。
　　馬斯克又表示，其在中國的業務穩步推進，一切都很順利，他感到很高興。（ｅｙ）

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