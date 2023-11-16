《經濟通通訊社１６日專訊》中國國家主席習近平同美國總統拜登在三藩市舉行中美元首會

晤，時隔約一年。美國白宮在雙邊峰會結束後發表聲明指，兩位領導人就一系列雙邊和全球議題

進行了坦誠和建設性的討論，包括潛在的合作領域，並就分歧領域交換了觀點。

白宮聲明指，拜登會上強調中美兩國處於競爭關係，美國將繼續在本國投資，並與世界各地

的盟友和夥伴協同。他強調美國將永遠捍衛自身利益、價值觀，以及其盟友和夥伴。拜登重申，

世界期待美國與中國負責任地管理競爭，以防止其轉向衝突、對抗或者新冷戰。

拜登還對中方提出了對不公平貿易做法、非市場經濟行為以及對美國公司懲罰性行動的持續

關切，稱這些做法傷害了美國工人和家庭。拜登稱美國將繼續採取必要行動，以防止先進的美國

技術被用來破壞美國安全，但同時又不會對兩國貿易和投資造成過度限制。

聲明又指，兩國領導人同意將繼續跟進在三藩市的討論，開展高層外交和互動，包括在商業

、經濟、金融、亞太地區、軍控和防止核擴散、海事、出口管制執法、政策規劃、農業和殘疾問

題等關鍵領域進行持續的工作層面磋商。（ｅｙ）

