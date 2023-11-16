  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/11/2023 14:41

【習拜會】白宮：拜登對中國不公平貿易、懲罰美企等行為提出關切

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國國家主席習近平同美國總統拜登在三藩市舉行中美元首會
晤，時隔約一年。美國白宮在雙邊峰會結束後發表聲明指，兩位領導人就一系列雙邊和全球議題
進行了坦誠和建設性的討論，包括潛在的合作領域，並就分歧領域交換了觀點。
　　白宮聲明指，拜登會上強調中美兩國處於競爭關係，美國將繼續在本國投資，並與世界各地
的盟友和夥伴協同。他強調美國將永遠捍衛自身利益、價值觀，以及其盟友和夥伴。拜登重申，
世界期待美國與中國負責任地管理競爭，以防止其轉向衝突、對抗或者新冷戰。
　　拜登還對中方提出了對不公平貿易做法、非市場經濟行為以及對美國公司懲罰性行動的持續
關切，稱這些做法傷害了美國工人和家庭。拜登稱美國將繼續採取必要行動，以防止先進的美國
技術被用來破壞美國安全，但同時又不會對兩國貿易和投資造成過度限制。
　　聲明又指，兩國領導人同意將繼續跟進在三藩市的討論，開展高層外交和互動，包括在商業
、經濟、金融、亞太地區、軍控和防止核擴散、海事、出口管制執法、政策規劃、農業和殘疾問
題等關鍵領域進行持續的工作層面磋商。（ｅｙ）

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金