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AH股新聞

16/11/2023 14:41

【習拜會】白宮：拜登關注香港人權受損，就台灣問題重申一中政策

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國國家主席習近平同美國總統拜登在三藩市舉行中美元首會
晤，時隔約一年。美國白宮在雙邊峰會結束後發表聲明指，兩位領導人就一系列雙邊和全球議題
進行了坦誠和建設性的討論，包括潛在的合作領域，並就分歧領域交換了觀點。
　　白宮聲明指，兩位領導人就關鍵地區和全球挑戰交換意見。拜登強調，美國支持一個聯合、
繁榮、安全和有韌力的自由和開放的印太地區，美國將捍衛其對印太盟友的堅定承諾。拜登會上
強調美國對自由航行與飛行、遵守國際法、維持南海與東海和平穩定，及朝鮮半島徹底無核化的
持久承諾。
　　聲明又提到，拜登強調了人權的普世性以及所有國家尊重其國際人權承諾的責任，對中國侵
犯人權、包括在新疆、西藏和香港侵犯人權提出了關切。
　　對於台灣問題，拜登強調一個中國政策沒有改變，美國反對任何一方單方面改變現狀，期待
海峽兩岸的分歧通過和平手段解決，台灣海峽的和平穩定關乎世界利益。拜登呼籲中國在台灣海
峽及周圍採取軍事行動時保持克制。
　　拜登亦強調，將優先解決美國公民在中國被不當拘押或被禁止出境的案件。
　　　聲明又提到，拜登重申，美國與盟友將繼續支持烏克蘭抵抗俄羅斯，美國亦支持以色列抗
擊恐怖主義的權利。（ｅｙ）（ｚｚ）
　
　

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